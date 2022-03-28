AKP’li belediye başkanından tepki çeken ‘Halk Ekmek’ paylaşımı

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, sosyal medya hesabından halk ekmek büfeleri önünde oluşan kuyruklara göndermede bulunarak ilçedeki tiyatro kuyruğunu gösteren bir fotoğraf paylaştı.

Sozcu.com.tr

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Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlar, ekmek fiyatlarında yaşanan büyük artışın ardından daha ucuza ekmek satan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Halk Ekmek büfelerine akın etmiş büfelerin önünde uzun kuyruklar oluşmuştu.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü halk ekmek büfeleri önünde yaşanan bu kuyruklara sosyal medya hesabından atıfta bulunarak dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Halk Ekmek büfeleri önündeki kuyrukla ilçedeki Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi’nde önündeki tiyatro kuyruğu karşılaştırması yapan Başkan Döğücü, “Bu gördüğünüz Halk Ekmek kuyruğu değil; Sancaktepe’de tiyatro kuyruğu. Kültür dolu, sanat dolu bir pazar dilerim” paylaşımında bulundu.

PAYLAŞIMA TEPKİ YAĞDI

Döğüncü’nün paylaşımına çok sayıda vatandaş, yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi. O tepkilerden bazıları şu şekilde:

“Halk ekmek kuyrukları sizin 20 yıllık iktidarınızdaki zamlarınızın eseri…Bir gün çalışır görünüp yüzbinlerce euroluk bursu indirenlere ,mafyadan aylık 10 bin dolar maaş alanlara ses çıkaramayanlar fakirleştirdikleri ,kuyruğa mahkum ettikleri milletle alay eder tabi ki …”

“İlçenizdeki İBB Halk Ekmek büfesini kaldırmakla uğraşın anca siz. Dün bedavaydı tüm tiyatrolar,ondandır o kuyruk. Milleti ekmeğe de, sanata da aç bıraktı partiniz.2023’ü bekliyoruz. Kurutulacağız hepinizden. Halktan kopuk, dalga geçer tavırlarınız sebebiniz olacak”

“Halk ekmek kuyruğu ile dalga geçerek toplumdan tamamen uzaklaşmışsınız demek. İnsanlar halk ekmek kuyruklarına daha ucuz ekmek almak için girmektedir. Bunu bilmeyecek kadar gözünüz kapalı olamazsınız değil mi ? Bunu da dalga malzemesi yaparak etrafınızdakileri görmediğiniz kesinleşti.”

“Halk Ekmek kuyruğunda ki insanları küçümsemekten vazgeçin”

“Ekmek, yağ, et kuyruklarını da paylaşın bir ara”

“Halk ekmeği kuyruğunu görmek istiyorsanız Yenidoğan’daki satış yerine yarın bir göz atın. İnsanlar üç beş kuruş daha ucuza ekmek alabilmek için kuyruklara giriyor. Siz de dalga geçiyorsunuz. Gerçekten halktan iyice uzaklaştınız. Ama bu halk, da sizi uzaklaştıracak merak etmeyin”

İBB BÜFESİ KALDIRILMIŞTI

Geçtiğimiz yıl şubat ayında Sancaktepe'de Sarıgazi Meydanı'nda bulunan Halk Ekmek büfesinin Sancaktepe Belediyesi zabıta ekipleri tarafından kaldırılmış, büfenin bulunduğu yere barikatlar koyulmuştu.

Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri ve İstanbul Halk Ekmek (İHE) Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, büfenin bulunduğu meydana giderek eski büfenin bulunduğu barikatların çekildiği alanın karşısına, İBB kontrolündeki alana yeni Halk Ekmek büfesi yerleştirmişti.

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