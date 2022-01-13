AKP’li belediyenin kitap ihalesi Diyanet Vakfı’na gitti

Gaziantep'in AKP'li Şahinbey Belediyesi'nin 891 bin TL'lik kitap ihalesini, 4 firmanın teklifi geçersiz sayılınca Türkiye Diyanet Vakfı kazandı.

Ahmet KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Belediyenin kuracağı millet kıraathanesine alınacak kitaplar için düzenlenen ihaleye 5 firma başvurdu. Ancak, bu firmalardan 4'ünün başvurusu gerekli şartları taşımadıkları gerekçesiyle kabul edilmeyince, ihaleyi tek katılımcı olarak Türkiye Diyanet Vakfı 891 bin 154 TL bedelle kazandı.

Şartnameye göre, TDV, üç ay içerisinde, 45 bin 390 kitabı Şahinbey Belediyesi'ne teslim edecek.

ATATÜRK DÜŞMANI YAZARIN KİTAPLAR UNUTULMADI

Ancak, Şahinbey Belediyesi'nin alınması kararlaştırılan kitaplar arasında Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan ve geçtiğimiz günlerde yine aynı belediye tarafından düzenlenen Kitap Fuarı sırasında vatandaşlar tarafından protesto edilen Mustafa Armağan ile yine Atatürk karşıtlığı görüşleriyle bilinen Yavuz Bahadıroğlu'nun kitaplarının da bulunması tepkiyle karşılandı.

CHP’Lİ ÜYELERDEN TEPKİ

Şahinbey Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Uğur Kalkan bu konudaki tepkisini sosyal medya üzerinden, “Şahinbey Belediyesi'in 891 bin Liralık kitap ihalesi sonuçlandı.5 teklifin 4 tanesi geçersiz, Diyanet Vakfı’nın teklifi geçerli. Necip Fazıl 2025 kitapla en başta. Gözbebekleri Mustafa Armağan 165,Yavuz Bahadıroğlu 390. Yazıldığı söylenen ekonomi kitabı: SIFIR (0)” şeklinde dile getirdi.

Şahinbey Belediyesi CHP Grup Başkanı Hasan Şencan ise, “Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu il olan Gaziantep'in AKP'li Şahinbey Belediyesi, her fırsatta Atatürk'e hakaretler eden Mustafa Armağan ve Yavuz Bahadıroğlu'nun kitaplarını ihale ile aldı. Unutma sakın bunları Gaziantep unutma” diye kitap seçimine tepki gösterdi.

TEPKİ ÇEKEN UYGULAMALAR

Atatürk düşmanı söylemleriyle adlarından sıkça söz ettiren Mustafa Armağan ve Yavuz Bahadıroğlu'nun kitaplarını aldığı için eleştirilen Şahinbey Belediyesi'nin ismi daha önce de işe alınmayan bir vatandaşın kendisini belediye binası önünde yakması, 69 milyon TL harcamayla okçuluk tesisi ihalesi açması ile duyulmuştu.

Belediye Bakanı Mehmet Tahmazoğlu ise geçtiğimiz günlerde Yamaçtepe'deki imar düzenlemesinde tadilat yapılar arsasının DOP'unu daha düşük değerli bir arsadan vermesiyle rant sağladığı iddiası ve cami içinde çorba ikram etmesi gibi eleştirilen haberlerle gündeme gelmişti.

İlginizi Çekebilir AKP'li Belediye sahilden kaçak kum alırken suçüstü yakalandı

İlginizi Çekebilir 2 milyar liralık işi ihalesiz verdiler