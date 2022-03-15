AKP’li il başkanından oda başkanına ‘CHP’li Özel’i ağırlama’ tepkisi

AKP Adana İl Başkanı Mehmet Ay, geçen hafta sonu bir dizi ziyaret ve program için Adana’ya gelen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’i kabul eden ve ağırlayan Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç'a tepki gösterdi.

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12 Mart’ta Adana’ya gelen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında çeşitli açıklamalarda bulundu. CHP’li Özel’in kentte en çok dikkat çeken açıklamalarda bulunduğu yer ise Adana Sanayi Odası olmuştu.

AKP Adana İl Başkanı Mehmet Ay ise bu ziyaretler sonrası CHP'li Özgür Özel'i ağırlayan Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç’ı çok sert cümlelerle eleştirdi.

Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Başkan Mehmet Ay, Twitter'den yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“CHP’li Özgür Özel, AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye ve Cumhur İttifakı’mıza utanmazca hakaretlerde bulunan biridir. Adana'ya gelip bu hakaretlerine devam etmiştir. Sn. Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı’mıza karşı utanmaz söylemleriyle sürekli gündeme gelen CHP’li Özgür Özel'in Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç tarafından parti genel başkanı protokolüyle ağırlanması asla kabul edilemez. Bu Adana'mıza yakışmayan bir görüntüdür.”

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