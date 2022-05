AKP’nin kalesinde hayat pahalılığına ilginç cevaplar

AKP ve MHP’ye oy veren vatandaşların yaklaşık yüzde 49’u ekonomik sıkıntılardan dış güçleri sorumlu tutarken, yüzde 16’sı da muhalefeti sorumlu tutuyor. SÖZCÜ, AKP’nin kalesinde vatandaşlara hayat pahalılığının sorumlusunu sordu, ilginç cevaplar aldı.

Müslüm EVCİ

Vatandaş, ekonomik krizle birlikte ardı arkası kesilmeyen zamlar nedeniyle geçinemez hale geldi. Alım gücü düşen vatandaş ay sonunu getirebilmek için yoğun çaba harcarken bazı siyasi isimler ekonomik sıkıntılardan dış güçler ya da muhalefeti sorumlu tutuyor.

MetroPOLL Araştırma'nın yaptığı ankete göre ise; seçmenlerin yüzde 77’si ekonominin kötü yönetildiğini düşünürken, yüzde 63’lük kısmı ise mevcut ekonomik sorunlardan iktidarı sorumlu tutuyor. AKP ve MHP seçmenin yüzde 49'u ise, ekonomik sorunlardan ‘dış güçleri' sorumlu tutarken yüzde 16'sı da muhalefeti suçluyor.

“HÜKÜMET DURURKEN DIŞ GÜÇLER NİYE YAPSIN”

SÖZCÜ, AKP'nin en çok oy aldığı büyükşehirlerin başında gelen Konya'da vatandaşlara mikrofon uzattı ve “Ülkemizde hayat pahalılığının sorumlusu dış güçler ya da muhalefet mi?” sorusunu yöneltti. Vatandaşların verdiği yanıtlar şu şekilde oldu:

Mustafa Necmi Koçak (Emekli): Pahalılığı dış güçler niye yapsın, hükümet dururken. Hükümet yapıyor resmen. Çünkü zamanında çok harcadı, şimdi de yapıyor acaba seçimde kazanabilir miyim diye. İşte aldığım fasulye…2 kilo komşuya, 2 kilo kendime. Halbuki şunu 5-6 liraya alırdım, şimdi 15 lira.

Mehmet Kılıçlar (Emekli): Enerjide dışa bağımlıyız. Bunun getirdiği bir yük var ama ne varsa bundan iktidar sorumlu. Bu kadar basit…Burada bir iş yapsanız bunun sorumlusu siz ya da ben miyim? Sizsiniz… Bu ülkeyi şu an yöneten birileri var. Onlar bu durumdan kesinlikle sorumlular. Gördüğümüz kadarıyla çözüm bulmaya çalışıyorlar.

Mesela yüzde 18 KDV'yi yüzde 8'e indiriyor ama zincir marketler bir güm öncesinde 8 liralık şeyi 15 liraya çıkartıyor, yüzde 10 indirip 13 liraya satıyorlar. Devlet onu indirmeseydi de en azından onun zararı olmasın. Niye o insanlar kazanıyorlar. O KDV'nin düşülmesinin bize hiçbir faydası olmadı. İktidarın başına şu an da kim gelirse gelsin, sorun biziz. Önce vatandaş bir kafasını düzeltecek. Buna ben de dahilim.

“BEN TAKDİR-İ İLAHİ DİLİYORUM”

Şükrü Kaya (Emekli): Bu o kadar basit bir soru değil. Dış güçler mi muhalefet mi? Ben takdir-i ilahi diyorum. Üçüncü alternatif. Yok, kardeşim, ne dış güçler ne muhalefet, Allah öyle takdir ediyor, öyle oluyor. Ben kaderciyim biraz. Ama muhalefetin katkısı var, dış güçler hakeza. Bunlar inkar edilmez… Olay bir tek yönüyle olmuyor ki…

Kadir Aygün (Çalışan): Yurtdışından olabilir. Amerika, Rusya, savaş açılan Ukrayna'dan olabilir. Çok etki yapıyorlar.

İsmini vermek istemeyen bir vatandaş: Dış güçler… Ortalığı karıştırıyorlar. Türkiye'yi sevmiyorlar yani.

“GERÇEKTEN YAŞAMAK ÇOK ZOR”

Şerife Başoğlu (Emekli): Ben hayat pahalılığını kafama takıyorum, neden oluyor bilmiyorum. Çok zorlaştı, çok kötü oldu… Türkiye nereye gidiyor bilmiyorum. Gerçekten yaşamak çok zor, yetiştiremiyoruz.

Emekliyim, çalışmak istiyorum yaş ilerlediği için çalışamıyorum. Çocuğum engelli, onun da maaşı yok. Çok zorlaştı, neden olduğunu bilemedik. Kıtı kıtına, soğan ekmek, peynir ekmek hadi bakalım. Bulgur pilavı…15-20 liraya domates falan alamayız, mümkün değil.

İsmini vermek istemeyen bir vatandaş: Dışardan kaynaklandığını düşünüyorum. Savaş gibi her şey etkendir bunlarda.

Samet Öztürk (Çalışan): Bence her ikisi de etken. Sonuçta biz şu an İslam ülkesi olarak, bütün İslam devletlerinin bayraktarlığını yapan bir devletiz. Elhamdülillah, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Recep Tayyip Erdoğan diğerleri… Şu an sağ-sol taraflarımız var. Keşke hiç olmasa…

Ama illaki var. Ben Tayyip Erdoğan'ın bütün bunların suçlusu olduğunu düşünmüyorum. Ülkemizi yıkmak, batırmak istiyorlar. O eski güçlerimize dönmemizi istemeyen dış güçler var, bunu hepimiz biliyoruz. Maalesef pandemi sürecinden sonra şu 2-3 senede ekonomi olarak çok geriledik. Bunun tek yetkilisinin hükümet olduğunu düşünmüyorum. Dış güçlerin etkisi var mıdır derseniz de, var…

“KİM GELİRSE GELSİN BUNU DÜZELTEMEZ”

İsmini vermek istemeyen bir vatandaş: Kanser hastasıyım, sağlık ocağında muayene olacaksın dediler. Muayene olduktan sonra oradan reçeteyi alacak öyle geleceksin bize dediler. Asgari ücret gibi maaşım var. 4 bin 800 lira alıyorum, Allah bereket versin. Ama her şey pahalı, kömür almaya gittim dün, tonu 4 bin liranın üzerinde. Evime zor aldım. Ev kendinin olsa bile, evinde huzur yok.

Doğalgaz da ucuz değil, kömür de… Tereyağı çıkmış o fiyata. Alım gücümüz kalmadı. Nasıl olacak yani. Esnafımızdan da var. Mallara çok zam koyuyorlar. Aşırı fiyatlarla satıyorlar. Peynir 70-100 liraya kadar dayanmış. Buna kimin gücü yetecek.

Hangi iktidar gelirse gelsin, bunu düzeltemez. Bir de yeni adamları denesinler, eskilerin işi bitmiş. Bir de yenilerine oy verip, onları denesinler. Türkiye'nin bu gidişle düzeleceğine ben inanmıyorum.

“HER ŞEYİMİZ BOL HİÇBİR ŞEYDE MAĞDUR DEĞİLİZ”

Seval Kütle (Ev hanımı): Pahalılığın sebebi dış güçler. Bütün dünyada pahalılık varmış. Yurtdışından gelenler buranın daha rahat olduğunu söylüyorlar. Akrabalarımız var, duyuyoruz… Marketlerde tezgahlar boşalmış. Bizim burada marketler tepemize yıkılacak, her şeyimiz bol. Hiçbir şeyde mağdur değiliz.

Orta kalite alıp, yiyoruz. Alışveriş merkezlerinin yemek bölümleri dolu. Millet aldı başını gidiyor, gayet lüks yaşıyor herkes. Geçim sıkıntısı çeken kişi sayısı çok az. Gayet lüks yaşıyor bence herkes. Geçim sıkıntısı çeken çok az kişi var kıyı da köşede. Oruçta fidyemizi verecek az kişi bulabildik. Çok şükür inşallah düzelecek.

Kendi memleketimiz ne yapacağız, nereye gideceğiz? Allah bayrağımızı başımızdan eksik etmesin. Ezanımızı dindirtmesin, bayrağımızı indirtmesin, vatanımızı böldürtmesin. Dış güçlerin şerrinden Allah korusun. Başımızdakileri de Allah şerrinden korusun. Ne yapalım başımızdakilere sahip çıkacağız.

“ZAMLARIN SEBEBİ KÜRESEL”

Yaşar Doğan (Mobilya ustası): Zamların sebebi küresel. Küresel bir ekonomik darlık var. Ukrayna- Rusya savaşı, pandemiden kaynaklı…Bir de tabi dışardaki müdahaleler de var. Bunu Amerikan Başkanı Biden da söyledi. Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak için artık darbelerden değil de böyle krizler yaratarak, muhalefeti destekleyerek yıkacağını açıkça beyan etti. İçimizde de gladyolar hala var.

Bu temel gıdalarda rantçılar var. Toptan alıyorlar. Bunlar da zaten medya da çıkıyor. Antalya'daki seracı 1 liradan domates verdim diyor, burada 40 lira…Biberi 2 liradan verdim diyor burada manavda 20-30 lira…Hükümet bu konuda ne yapabilir, bu da muamma biraz. Kanunlar çıkartması lazım.

Bunun önünü alabilmesi için milletin topyekün mücadele etmesi lazım. Yani bunun hükümetle alakası yok, hükümet rüştünü ispat etmiş bir hükümet. Ne dediyse yapmış. Şu 100-150'i yıllık tarihi de iyi okuyup, analiz etmek lazım.

Piyasada darlık, pahalılık var tamam da maşına da zam geliyor. Esnafsan sattığın ürüne de zam yapıyorsun. Memurun da asgari ücretlinin de maaşı artıyor. Bir yandan alım gücü aynen devam ediyor. Bu mutlaka geçici. Ülke refaha kavuşacak, ben o inançtayım. Vatandaş sabretsin ve görsün”

