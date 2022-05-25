AKP’nin kalesinde hem esnaf hem de vatandaş isyan etti: Bizi kurtarın

AKP'nin kalesi olarak bilinen Konya'da semt pazarında alışveriş yapan vatandaşlar fiyatlara isyan etti. Pazar poşetleri içerisinde aldığı ürünleri göstererek hayat pahalılığından dert yanan vatandaş, “Canım çekti bir karpuz aldım 50 milyon. Bizi kurtarın. Artık buramıza kadar geldi” dedi. Bir pazarcı esnafı ise, “Şu ana kadar AK Parti’ye oy veriyordum. AK Parti artık bozuldu, Türkiye’de yeri bitmiştir” ifadelerini kullandı.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Her geçen gün artan hayat pahalılığı vatandaşları ve esnafı isyan ettirdi.

İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu, Konya'nın Karapınar ilçesindeki semt pazarında alışveriş yapan vatandaşlar ve esnaflarla bir araya gelerek, sıkıntılarını dinledi.

“BİZİ KURTARIN”

Pazar poşetleri içerisinde aldığı ürünleri göstererek hepsine 200 lira verdiğini söyleyen bir vatandaş hayat pahalılığından dert yandı.

Tozoğlu'na “Bizi kurtarın” diyen vatandaş, “Pazarı görüyorsunuz. Bir çuval yem bin 350 lira, etin fiyatını düşürüp yemi yükseltiyorlar. Ben 5 aydır hayvanlara bakıyorum. Giderlerimi birebir yazıyorum. 10 ay bu hayvanları besleyip kesime gönderdiğimde, bana mal başına 500 lira kar kalıyor. Bunun suyu yok; çobanı, yemeği yok. Bir mal 10 ayda bana sadece 500 lira kar bırakıyor. Bununla geçim olur mu? Canım çekti bir karpuz aldım 50 milyon (50 TL). Bizi kurtarın. Artık buramıza kadar geldi” siteminde bulundu.

“AK PARTİ ARTIK BOZULDU”

Tozoğlu'nun ziyaret ettiği bir pazarcı esnafı ise, “Şu ana kadar AK Parti'ye oy veriyordum. AK Parti artık bozuldu, Türkiye'de yeri bitmiştir, Meral Akşener yerini almıştır” dedi.

Pazar alanında esnaflık yapan başka bir vatandaş ise “100 liralık satış yapıyorsam bunun 80 lirasını pos cihazıyla yapıyorum” şeklinde konuştu.

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu ile esnaf arasında dikkat çeken diyalog: 'Suriyelileri gönderiyoruz değil mi?'

İlginizi Çekebilir Zamlardan sonra esnaf ikramı kesti