Ali Babacan’dan Gültekin Uysal’a ziyaret

DEVA Partisi lideri Babacan, 27 Mart toplantısının gündemi hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti.

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Gün içerisinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, daha sonra Demokrat Parti’ye ziyarette bulundu. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı parti genel merkezinde ziyaret eden Babacan, görüşmenin içeriğine dair mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Babacan, “27 Mart toplantısının gündemi hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal’ı ziyaret ettim. Misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

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