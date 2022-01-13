Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 116 sözleşmeli personel alacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 116 sözleşmeli personel alımı yapacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin Ankara ili ve ilçelerindeki birimlerinde istihdam edilmek üzere, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu”nun 4. maddesinin B fıkrasına göre, 2020 KPSS ve 2018 – 2020 EKPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 116 (yüz on altı) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak https://ilan.aybu.edu.tr adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir.

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