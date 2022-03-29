Arazileri habersiz maden firmasına kiralanan köylü, Erdoğan’a seslendi

Kayseri'nin Develi ilçesindeki Kızık Mahallesi sakinleri, arazilerinin haberleri olmadan bir maden firmasına kiraya verilmesine tepki gösterdi.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yeniden Refah Partisi Develi İlçe Başkanı Mahmut Kılınç, Kayseri'nin Develi ilçesindeki Kızık Mahallesi sakinleriyle bir araya gelip sorunlarını dinledi.

“NASIL GEÇİNECEĞİM?”

Başkan Kılınç'a dert yanan mahalle sakinleri, tarım yaptıkları ve hayvanlarını otlattıkları arazilerin haberleri olmadan bir maden firmasına kiraya verildiğini belirterek duruma tepki gösterdi.

“Burası zaten kırsal kesim vatandaş ayakta zor duruyor, tek geçim kaynağı tarım ve hayvancılık” diyen bir mahalle sakini, “Cumhurbaşkanımız televizyona çıkıp ‘ekin' diyor, ‘çiftçinin yanındayız' diyor ama burada bizim elimizde ki yeri bizden alıyorlar. Bu işler hep para ile dönüyorsa zenginin istediği oluyorsa ben artık yetkililere bir şey demiyorum. Yem fiyatları zaten aldı başını gitti. Ben hayvanlarımı otlatmaya çıkaramazsam kendi mahsulümü ekemezsem nasıl geçineceğim” siteminde bulundu.

“TEZEK YAKMAYA GERİ DÖNDÜK”

Doğal gaz sıkıntılarının olduğunu ve kömür fiyatlarından dolayı yeniden tezek yakmaya başladıklarını dile getiren bir diğer mahalle sakini ise, şunları söyledi: “Memleketimizin neresine hizmet giderse biz gurur duyarız, biz Develimizin her köşesine hizmet gitsin istiyoruz ama 10 hanesi olan bir mezraya bile doğal gaz gelmişken 200 hane olan Kızık mahallemize neden hala doğal gaz gelmedi.

Biz mahalle olarak doğalgaz istiyoruz, Televizyona çıkıyorlar çağ atladık çağ atlıyoruz diyorlar ama biz burada kışın tezek yakıyoruz. Doğal gaz yok, kömür desen çok pahalandı artık alamıyoruz, bizde ne yapalım tezek yakmaya döndük bu sene.”

“VATANDAŞ NE EKECEK, NASIL EKECEK?”

Köylülerin sorunlarının çözümüne ilişkin yetkililere çağrıda bulunan Yeniden Refah Partisi Develi İlçe Başkanı Mahmut Kılınç ise şöyle konuştu: “Burada ki vatandaşlarımızın bir sorunu var. Kendilerinin haberi olmadan arazileri maden şirketine kiraya verilmiş Bims için. Bims'in alındığı yerlerde biliyorsunuz ki mahsul yetişmez. Buralarda köylerde tarım ve hayvancılık ile geçim olur, eğer bu vatandaşlar arazileri ekemezse hayvanlarını arazilerde yayamazsa, ne yiyecekler ne içecekler, geçimini neyle sağlayacaklar.

Cumhurbaşkanı'nın geçen bir açıklaması vardı; ‘1 karış toprağınız varsa orayı ekin' diyordu. Şimdi burada vatandaşların arazileri maden şirketine kiraya verilmiş. Bu vatandaş ne ekecek, nasıl ekecek? Yetkililerden Kızık Mahallesi sakinlerinin sesini duymasını bekliyoruz. Yetkililer; özellikle Develi'de ki siyasiler ve Belediye Başkanı vatandaşı sesine kulak versin. Soysallı, Kızık, yeni mahalle ve Reşadiye mahallelerinden bazı araziler maden şirketine kiraya verilmiş. Mahalle sakinleri bunu istemiyor, arazilerin ekip biçmeyi istiyor, hayvanlarını o meralarda yaymayı istiyor”

İlginizi Çekebilir İsyan eden çiftçi 'Artık üretmeyeceğim' diyerek bahçesini yaktı