Atatürk anıtı önünden panoları kaldırmayan belediyeye afişli mesaj

AKP'li Samsun Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi Atatürk'ün doğumunun 100. yıl dönümde yapılan İlk Adım Anıtı'nın ön tarafına koyduğu reklam panoları tepki çekti. Ancak AKP'li Büyükşehir belediyesi panoları kaldırmadı. Bu sabah ise bir grup genç erken saatlerde anıta giderek, "Güneş balçıkla sıvanmaz" yazan pankart açarak tepki gösterdi.

İsmail AKDUMAN

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İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan ve Heykeltraş Hakkı Atamulu tarafından yapılan İlk Adım Anıt, Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 yılında karaya ilk ayak bastığı noktaya doğumunun 100. yılı olan 1981’de konuldu. Dayanışmayı simgeleyen anıtın ön tarafına geçen ay AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından konulan reklam panoları tepki çekti. Ancak belediye panoları kaldırmadı.

“GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ”

Kentte tartışma konusu olan panoları gelen tepkilere rağmen belediye kaldırmayınca, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sabahı erken saatlerde bir grup genç anıta gitti. Gençler AKP’li belediye üzerinde “Güneş balçıkla sıvanmaz” yazan pankart ile mesaj gönderdi.

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