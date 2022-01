Babacan’a böyle isyan etti: İnsanlar cinnet getirmek üzere

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a corona virüsü nedeniyle eşini kaybettiğini söyleyen bir vatandaş, “Eşimden kalan emekli maaşıyla ayakta durmaya çalışıyorum. Bu ülkenin hali çok kötü. Artık insanlar cinnet geçirmek üzere. Sinirlerimiz bozuldu toplum olarak. Ben bugün evime et getiremeyeceksem, peynir getiremeyeceksem ben bu ülkede neden yaşıyorum?" diyerek hayat pahalılığını şikâyet etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, eşi Ülkü Zeynep Babacan ile birlikte İstanbul Beşiktaş'ta vatandaşlarla bir araya geldi, sorunlarını dinledi.

“ARTIK İNSANLAR CİNNET GETİRMEK ÜZERE”

Babacan’a corona virüsü nedeniyle eşini kaybettiğini söyleyen bir vatandaş “Bu ülkenin hali çok kötü. Artık insanlar cinnet geçirmek üzere. Ben hepimizin Allah yardımcısı olsun diyorum. Sözün bittiği yerdeyiz şu anda. Eşimden kalan emekli maaşıyla ayakta durmaya çalışıyorum. İki tane bekar çocuğum var. Hayat şartları çok zor. Markete girdiğim her zaman sinirlerim bozulup eve geliyorum. Böyle değildi Türkiyemiz. Her şeye yüzde 100 zam. Buna ülkenin bir dur demesi lazım. Sinirlerimiz bozuldu toplum olarak. Ben bugün evime et getiremeyeceksem, peynir getiremeyeceksem ben bu ülkede neden yaşıyorum?” diyerek hayat pahalılığını şikâyet etti.

“SEÇİMLE DUR DİYECEĞİZ, BAŞKA ÇARESİ YOK”

Babacan, bu sözleri “Hükûmet döviz kurunun kontrolünü elden kaçırdı. Her şeye A'dan Z'ye zam geliyor. Ancak seçimle dur diyeceğiz, başka çaresi yok. Demokraside başka çare yok” diye yanıtladı.

Babacan ayrıca vatandaşın “Emekli maaşı pul olmuş.” sözlerine “Emekli maaşları resmî enflasyon kadar artırılıyor. Gerçek hayat çok hızlı artıyor” diye karşılık verdi.

İlginizi Çekebilir Babacan'dan 'zamanında niye konuşmadın' eleştirilerine yanıt

İlginizi Çekebilir Babacan'dan Erdoğan'a 'köpük' göndermesi