Balıkesir Tabip Odası: O başhekimle ilgili yasal süreci başlatacağız

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde grev yaptıkları için acil sağlık hizmeti dışında çalışmayan görevli doktorlar, hastane Başhekimi Dr. Muzaffer Şenveli'nin tepkisiyle karşılaşmıştı. Konuya ilişkin hastane önünde basın açıklaması yapan Balıkesir Tabip Odası (BTO) Başkanı Necdet Uçan, ilgililer hakkında gerekli yasal süreci başlatacaklarını söyledi.

Halil ATAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Balıkesir Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Muzaffer Şenveli ile acil sağlık hizmeti dışında çalışmayan doktorlar arasında dün tartışma çıkmıştı.

‘HEMEN PAKETLEYİN’ SÖZLERİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Görüntüler sosyal medyaya yansırken, başhekimin hastanedeki güvenlik görevlilerine, bir doktoru kastederek “Şunu da hemen paketleyin, hemen alın hemen” sözleri tepki toplamıştı.

“İLGİLİLER HAKKINDA GEREKLİ YASAL SÜRECİ BAŞLATACAĞIZ”

Doktorlara destek vermek için Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi önünde basın açıklaması yapan Balıkesir Tabip Odası Başkanı Necdet Uçan, doktorlara mobbing uygulandığını öne sürerek şunları söyledi:

“TTB ve Tabip Odamızca 3 Şubat ve 4 Mart 2022 tarihlerinde İl ve İlçe Sağlık Müdürlerine, tüm başhekimlere G(ö)REV etkinliği ile ilgili yazı yazılarak “G(ö)REV hakkını kullanmak isteyen meslektaşlarına kolaylık sağlanması ve mesleki dayanışma için destek istenmiştir.

*Buna rağmen üzülerek belirtmek istiyorum ki tam da 14 Mart Tıp Bayramının kutlandığı bir günde bizim ilimizde Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Başhemşiresince meslektaşlarımıza mobbing uygulanmış, deontoloji ve hekimlik etik kurallarına aykırı küçük düşürücü, tehdit içeren ve aşağılayan sözel şiddet uygulanmıştır.

*Anestezi uzmanı meslektaşlarımızı onurlu ve duruşları nedeni ile kutluyoruz. Liyakate dayanmayan yönetici atamalarının baskı altında görev yaparak neden olduğu bu tür saldırgan, onur kırıcı davranışları ve yasal olarak sürdürülen eylem kırıcılığına yönelik girişimlerini kınıyor, bir daha yaşanmaması için 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasasından aldığımız yetki ile, etik ve deontolojik kurallar doğrultusunda ilgililer hakkında gerekli yasal süreci başlatacağımızı belirtmek istiyoruz.”

İlginizi Çekebilir CHP, Başhekimin grev yapan doktorlara tehditlerini Meclis'e taşıdı

İlginizi Çekebilir Başhekim ve grevdeki doktorlar arasında tartışma: 'Şunu hemen paketleyin'