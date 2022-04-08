Başsağlığı ve vefat ilanlarından gelen 7 milyon lirayı yardım kuruluşlarına bağışladık

SÖZCÜ’ye 4 yılda verdiğiniz vefat ve başsağlığı ilanlarınızın gelirinin yüzde 15’i, sizin seçtiğiniz bir dernek veya vakfa bağışlandı. Kampanyamıza destek yağdı. 7 milyon TL’yi aşan bağış; çocuklara burs, hastalara şifa oldu.

Hande ZEYREK

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SÖZCÜ Gazetesi, Mayıs 2018'de bir ilke imza attı. Gazetemize verilen başsağlığı ve vefat ilanlarının gelirinin yüzde 15'ini, sivil toplum kuruluşlarına bağışlama kararı aldı. İlan gelirinin bağışlanacağı vakfı da ilanı verenler belirledi. 4 yıl önce “Acılar Paylaştıkça Hafifler” adlı bağış kampanyamıza yüzlerce vatandaş destek verdi. 4 yılda gazetemizde yayımlanan vefat ve başsağlığı ilanlarından vakıf ve derneklere giden bağış miktarı 7 milyon Türk Lirası'nı aştı. Okurlarımızın katkılarıyla, ihtiyaç sahibi bir çocuk eğitimine devam edebildi, yardım bekleyen hasta bir çocuğun tedavi masrafı karşılandı. Şehit ve gazi ailelerine destek olundu. Çevre derneklerine yapılan bağışlarla bir tohum toprakla buluştu, doğanın korunması için bir adım daha atıldı. Acılar, zamanla aydınlık ve çağdaş bir Türkiye için umuda dönüştü. Çok sevdiği bir yakınını kaybetmenin acısını yaşayan vatandaşların verdiği ilanlarla yapılan bağışların büyük kısmı Türk Eğitim Vakfı (TEV), Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) gitti. Böylece bir yakınını kaybeden ailelerin bağışlarıyla yüzlerce çocuk eğitim bursu ve tedavi fırsatı buldu.

Yüzlerce yaşama dokunduk

LÖSEV Başkanı Dr. Üstün Ezer:

Yardımlarla yüzlerce lösemili çocuğumuz sağlığına kavuştu

Bugün 50 bini aşkın kayıtlı hastalarının yüzde 87'si asgari ücret ve altı geçinen LÖSEV, kaynaklarını arttırıp daha fazla hastaya ulaşmak için mücadele veriyor. Lösemi ve çocukluk çağı kanseri ile mücadele eden çocuklar başta olmak üzere ihtiyaç sahibi yetişkin kanser hastalarına da ücretsiz tedavi, maddi ve sosyal yardımlar ulaştıran LÖSEV, ‘Bir çocuğun sağlığından daha değerli hiçbir şey olamaz' çağrısını yıllardır sürdürüyor.

‘YOL PARALARI BİLE YOK'

Daha çok çocuğun yaşam savaşına destek olunması gerektiğine vurgu yapan LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, SÖZCÜ'nün başlattığı kampanya ile gelen bağışların yüzlerce lösemili çocuğun tedavi ve eğitimlerine destek olduğunu söyledi. Ezer şöyle konuştu: “Dövizdeki ve enflasyondaki artışlar en çok lösemili çocuklarımızı olumsuz etkiledi. Asgari ücret ile zorlukla yaşamaya çalışan bir ailenin çocuğu lösemi olunca aile yıkılıyor. İnanın bırakın özel tedavi giderlerini, hastaneye gidecek yol paraları bile yok. Baba işi ile hastanesi, anne lösemili çocuğu ile diğer çocukları arasında seçim yapmaya zorlanıyor. Elektrik- doğalgaz- etten ekmeğe, ayçiçek yağından şekere kadar temel besin ürünleri ve dövizle alınan tüm tıbbi malzemelere gelen zamlar ne yazık ki yavrularımızı ölümle burun buruna getiriyor. İşte burada LÖSEV devreye giriyor ve lösemili çocuklarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayarak onları hayata bağlıyor. Bu nedenle daha çok bağışa ihtiyacımız var. SÖZCÜ, yıllar önce başlattığı bu kampanya ile yüzlerce lösemili çocuğumuzun tedavilerine ve eğitimlerine destek verdi.”

ÇYDD Başkanı Prof. Ayşe Yüksel:

Kampanya sayesinde 204 liseli kızın 4 yıllık eğitim masrafı karşılandı

‘Atatürk Cumhuriyetinin 100. yılında, okuma yazma bilmeyen kadınlar, okula gidemeyen kız çocukları olduğunu bilmek içimizi acıtıyor. Ülkemizin kalkınmada öncelikli bölgelerinde yaşayan aileler kıt kanaat geçinirken, eğitim için bütçe ayıramamakta, ayırdıkları bütçeyi ise erkek çocuklar için kullanmaktalar' açıklamasıyla dikkat çeken Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, SÖZCÜ'nün yürüttüğü kampanyanın önemini şöyle anlattı:

‘SÖZCÜ'YE MİNNETTARIZ'

“Kız çocuklarına 25 yıldır eğitim bursu vererek fırsat eşitliği sağlamaya çalışan ÇYDD, bugüne kadar yüz bine yakın kız öğrenci bursu vererek onların meslek sahibi olmalarına katkı sundu. Bu çaba doğal olarak duyarlı bağışçılar ile sağlandı. Birçok bağışçı, ölümünden sonra bile ÇYDD'yi düşünerek vasiyet yaptı, birikimlerini bağışladı. Ölüm gibi zor anı, anlamlı hale getirmek de SÖZCÜ'nün çok anlamlı projesi oldu, ölüm ilanlarından edinilen bütçeden kız öğrenci eğitim fonu geliştirerek ÇYDD'ye bağışladı. Bir kişinin vefatı bir kız çocuğu için umut oldu, bu umudu yeşerten SÖZCÜ'ye minnettarız. Bu proje ile derneğimize sağlanan katkılar sayesinde liseli kız öğrencilerimiz 4 yıl boyunca eğitim bursu alabilecek, üniversiteyi kazanacak. Meslek sahibi olacak, kendi ayakları üzerinde durabilecek. Kendine, ailesine, vatanına yararlı bir evlat olacak. Bir üzüntü yıllar içinde bir sevince dönüşecek.” Yüksel, 2018 yılı ve 2022'in ilk üç ayında SÖZCÜ vefat ve başsağlığı ilanlarından gelen bağışlarla toplam 204 liseli kız öğrencinin 4 yıllık eğitim bursunun karşılandığını açıkladı.

TEV Genel Müdürü Banu Taşkın:

227 üniversitelinin bir yıllık bursunu bağışlarla sağladık

Binlerce gönüllüsüyle yarım asrı aşkın süredir eğitime büyük katkı sağlayan Türk Eğitim Vakfı'nın (TEV) Genel Müdürü Banu Taşkın, SÖZCÜ'nün vefat ve başsağlığı ilanlarından 2019-2020-2021 yılında toplanan bağış ile 227 üniversite öğrencisine 1 yıllık burs imkanı sağladıklarını açıkladı. Taşkın, ‘SÖZCÜ Gazetesi'nin bu kıymetli inisiyatifinin ve girişiminin çok daha fazla geniş kitlelerce bilinip destekleneceğini ve desteklenen öğrenci sayımızın binlere ulaşacağını ümit ediyoruz” dedi. Geçen yıl pandemi mağduriyetlerini göz önünde bulundurarak bursiyer sayısını 7 binden, 7 bin 500'e çıkardıklarını belirten Taşkın, geçtiğimiz yıllarda TEV'in burslarına başvuran öğrenci sayısının 30 bin olduğunu ancak 2021'de başvuruların 60 bine çıktığına dikkat çekti. ‘Gelecekleri hak ettikleri eğitimle parlaması gereken daha binlercesinin desteğe ihtiyacı var. TEV olarak böyle bir ortamda daha fazla çocuğumuz eğitim imkânına kavuşsun diye, desteklerimizi ivmelenen bir şekilde artırmamız gerektiğine inanıyoruz” diyen Taşkın devam eden projelerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

‘HAYALLER YARIM KALMASIN'

“2021'de pandeminin getirdiği zorluklar nedeniyle lisans bursiyerlerimize “Kampüse Dönüş Desteği” sağladık. Bir defaya mahsus olmak üzere 6 bin 935 üniversiteli öğrencimize bu desteği sağladık. TEV olarak okullarını bırakma riskiyle karşı karşıya kalan bursiyerlerimizin hikayelerine dikkat çekerek bir proje başlattık. Gençlerin eğitimleri, hayalleri, hikayeleri devam etsin, okullarına dönebilsinler diye yeni eğitim-öğretim yılında ‘Yarıda Kalmasın' dedik.”