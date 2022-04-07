AKP kadın kolları, Ramazan yardımını şova dönüştürdü

AKP Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve AKP Develi İlçe Kadın Kolları Başkanı Arife Doğan Tuncer, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımı şova dönüştürdü. Verdikleri koliler başında fotoğraf çeken AKP’lilere, İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman tepki gösterdi. Öte yandan AKP Kayseri Kadın Kolları üyelerinin dağıttığı yardım kolilerinin üzerinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin isminin yazması ise dikkat çekti.

Müslüm EVCİ

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AKP Kayseri İl Kadın Kolları Başkanlığı Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kolisi dağıtımını şova dönüştürdü. Kayseri'deki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kolisi bırakan AKP'liler, yardım kolisi verdikleri vatandaşlarla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

FOTOĞRAFLARI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

İhtiyaç sahibi vatandaşlarla çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan AKP Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, paylaşımına şu notu düştü:

“Dillerin duаyа gönüllerin Mevla’ya yöneldiği bu mübarek Ramazan Ayı’nda, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek milletimiz ile yan yana olmaya, gönül gönüle olmaya devam ediyor, hayırlı ramazanlar diliyoruz…”

BENZER BİR OLAY DEVELİ'DE DE YAŞANDI

Benzer bir durumda AKP Develi İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'nın Ramazan kolisi yardımı dağıtımında yaşandı. AKP Develi İlçe Kadın Kolları Başkanı Arife Doğan Tuncer ve beraberindeki AKP'li kadınlar yardıma muhtaç ailelere dağıttıkları yardım kolileri ve vatandaşlarla boy boy fotoğraf çektirip servis etti.

“BELEDİYENİN YARDIM KOLİLİLERİNİ AKP'LİLER DAĞITTI”

AKP Kadın Kolları Başkanlarının Ramazan kolisi yardımını şova dönüştürmesine İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman tepki gösterdi.

AKP Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda elinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait yardım kolilerinin olduğunu söyleyen Ataman, şunları söyledi:

“AKP İl Kadın Kolları Başkanı, bütün hepimizin vergileriyle alınmış yardım kolilerini AKP adına dağıtıyor. Bu kolileri neden belediye değil de AKP'liler dağıtıyor? Bu da yetmezmiş gibi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla fotoğraf çekip, onları rencide edip, kendi reklamlarını yapıyorlar.

AKP Kayseri Kadın Kolları Başkanları ‘Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek' hadisi şerifini heralde; ‘Sağ elin verdiği elalem görecek' olarak anlamış olmalı. Yoksa bu rezaletin izahı olmaz. Yardımı bile şova dönüştüren bu zihniyeti halkımızın takdirine bırakıyorum”

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