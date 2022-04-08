Bilecik’te kazanan yine Millet İttifakı oldu

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in görevinden uzaklaştırılması sonrası yerine seçilen Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu'nun da Başkan Vekilliği ve Meclis üyeliği Valilik onayıyla düşürüldü. Bilecik Belediyesi meclis üyeleri yeniden seçime gitti, seçimde İYİ Parti'nin de desteklediği Millet İttifakı adayı CHP'li Melek Mızrak Subaşı, vekil başkan oldu.

Kemal ATLAN

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CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in, belediyedeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle, 25 Şubat tarihinde İçişleri Bakanlığınca 2 ay geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından 3 Mart tarihinde, Bilecik Belediyesi meclis üyeleri, belediyeye vekaleten bakacak olan Başkan Vekilini belirlemişti.

Başkan vekili seçilen, Millet İttifakı adayı CHP’li Muharrem Tükekçioğlu’nun da geçmişte aldığı bir cezanın onaylanmasının ardından meclis üyeliği düşürülmesi nedeniyle Bilecik Belediye meclis üyeleri yeniden sandık başına giderek başkan vekilini belirledi.

CUMHUR VE MİLLET İTTİFAKI YARIŞTI

Bilecik Belediye Meclis Salonu’nda yapılan, Bilecik Belediyesi Başkan Vekili seçimlerine Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı birer aday göstererek seçimlere gitti. Toplam 24 meclis üyesinin bulunduğu Bilecik Belediye meclis üyelerinin 11’i CHP’li, 3’ü İYİ Partili, 6’sı AKP’li ve 4’ü ise MHP’liydi. Seçimde, İYİ Parti Millet İttifakı adayı CHP’li Melek Mızrak Subaşı’yı destekleyeceğini açıklarken MHP’de Cumhur İttifakı adayı AKP’li Çetin Kaya’yı destekleyeceğini açıkladı.

Kapalı zarf usulü ile gizli yapılan ilk oylamada, Millet İttifakı adayı Melek Mızrak Subaşı 14 oy alırken, Cumhur İttifakı adayı Çetin Kaya ise 10 oy aldı. Üye tam sayısının üçte iki çoğunluğun sağlanması amacıyla seçimler ikinci tura kaldı. İkinci tur seçiminde de bir değişiklik yaşanmadı. Millet İttifakı adayı Melek Mızrak Subaşı 14, Cumhur İttifakı adayı Çetin Kaya ise 10 oy aldı.

KAZANAN YENİDEN MİLLET İTTİFAKI OLDU

Yapılan üçüncü tur seçimlerinde ise meclisin üçte iki çoğunluğunun oy alması şartı aranmadı. Üçüncü tur oylamalarda da sonuç yine değişmedi. Cumhur İttifakı adayı Çetin Kaya 10 oy alırken, Millet ittifakı adayı Melek Mızrak Subaşı 14 oy alarak Bilecik Belediyesi vekalet belediye başkanı seçildi.

Bilecik Başkan Vekili seçilen Melek Mızrak Subaşı, seçim sonrası yaptığı konuşmada asıl olan Bilecik olduğunu belirterek, “Umarım her şey güzel olacak. Asıl olan Bilecik. Bilecik için hep birlikte el ele çalışmaya devam edeceğiz. Herkesin desteğini bekliyorum. Çünkü bizler belediye meclis üyeleriyiz. Bu il için çalışıyoruz. Hep birlikte olmalıyız, omuz omuza olmalıyız” dedi.

BELEDİYEDEKİ RÜŞVET İDDİASI KAPSAMINDA GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan Selçuk E.’nin, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğinin tespit edilmesi üzerine, 19 Ocak’ta Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Bilecik Belediyesi’ne operasyon düzenlenmişti.

Selçuk E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, soruşturma kapsamında mülkiye müfettişlerince elde edilen bulgularla hazırlanan rapor, Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilmişti. Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma genişletilirken, Belediye Başkanı Semih Şahin de dahil edilmiş ve mülkiye müfettişlerince Başkan Şahin hakkında ‘Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’ uyarınca ön inceleme, ‘Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’ kapsamında da mal varlığı soruşturması başlatılmıştı.

25 Şubat tarihinde, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu, ‘tanıkların ve ifade sahiplerinin baskı altına alınmaması, suç delillerinin yok edilmesi, karartılması ya da değiştirilmesinin önüne geçilebilmesi, yapılacak ön inceleme ve soruşturmaların selameti’ gerekçesiyle Başkan Şahin’i geçici olarak görevden uzaklaştırılmasını istemesi üzerine Başkan Şahin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun onayıyla geçici olarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

BAŞKAN VEKİLİNİN DE GÖREVİNE SON VERİLMİŞTİ

3 Mart tarihinde meclis üyeleri arasında yapılan seçimde başkan vekilliğini kazanan CHP’li jeoloji mühendisi olan Muharrem Tüfekçioğlu da geçmişte aldığı bir cezanın onaylanmasının ardından, 1 Nisan tarihinde meclis üyeliği düşürülerek, Bilecik Belediye Başkan Vekilliği görevine son verilmişti.

Bilecik Belediye Başkan Vekilliğine seçilen Muharrem Tüfekçioğlu hakkında orman alanlarının işgali, ormandan faydalanma ve orman içinde yerleşilmesi suçunu işlemesi nedeniyle, Bilecik 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 18 Mart 2016 tarih ve 2015/441 esas, 2016/133 sayılı kararı ile verilen 1 yıl 11 ay hapis cezasının Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 22 Şubat 2022 tarihli kararı ile onanması üzerine meclis üyeliği düşürülerek, başkan vekilliği sonlandırılmıştı.

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