Bir günde yaşanan sağlıkta şiddet olayları hekimleri isyan ettirdi: Ölümün sırtındayız

Gün içerisinde 3 farklı ilde sağlık çalışanlarına şiddet ve tehdit olayları yaşandı. Tabip-Sen'den yapılan açıklamada, "Bugün bir meslektaşımız daha canından olmadı diye şükrediyoruz. Artık bıçağın değil, direkt ölümün sırtındayız" ifadelerine yer verildi.

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Bir günde İzmir, Diyarbakır ve Konya’da sağlık çalışanları şiddet ve tehdit olayları kayıtlara geçti.

İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ortopedist asistan hekimin, randevusuz hasta tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı ve saldırıdan yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi.

DOKTORUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaşanan olayla ilgili Tabip-Sen'den yapılan açıklamada saldırıya uğrayan doktorun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

SAĞLIKTA ŞİDDET HABERLERİ ART ARDA GELİYOR

Tabip-Sen'in açıklamasında, “Sağlıkta şiddet haberleri yağmur gibi yağıyor. Bugün bir meslektaşımız daha canından olmadı diye şükrediyoruz. Artık bıçağın değil, direkt ölümün sırtındayız. Bu zorbalıkla var gücümüzle mücadele edeceğiz, artık hiçbir meslektaşımız yalnız değil!” ifadelerine yer verildi.

“DEVLETİN KURUMLARINA RANDEVUSUZ GİDİLMEZ”

Sağlıkta şiddetin sebeplerinden birinin de vatandaşa “Randevusuz hasta bakılmalı” düşüncesinin empoze edilmesi olduğunu vurgulayan Tabip-Sen, “Bu durum randevusuz hasta bakmayan hekime sözel veya fiziksel şiddet olarak dönmektedir. Bu konuda gerekli düzenlemeleri yapmayan karar alıcılar da bu şiddete ortaktır. Ayrıca randevu almadan muayene olmak isteyenler; randevu alarak tarihini bekleyen, sağlık hizmetini doğru yoldan almak isteyen vatandaşlarımızın gösterdiği dürüstlüğü de görmezden gelmektedir. Unutulmamalıdır ki; devletin kurumlarına randevusuz gidilmez” açıklamasında bulundu.

SİLAH ÇEKİP DEHŞET SAÇTI

Bugün çeşitli illerde sağlık çalışanlarına şiddet ve tehdit olayları yaşandı. Bunlardan birisi Konya Kadınhanı Devlet Hastanesi'ndeydi. Hastane içerisinde husumetli olduğu bir hastayı silahla vurarak öldüren saldırgan, sağlık çalışanlarına da silah doğrulttu. Yaşanan olayda sağlık çalışanlarının yara almadığı öğrenildi.

“PİSLİK ÇIKARMAZSAM BAKMAYACAKSINIZ”

Bir diğer olay da Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görev yapan dermatoloji doçenti doktora hasta tarafından bıçak çekildi. Tabip-Sen'in açıklamasında, “Meslektaşımız, zanlının ‘pislik çıkarmazsam bakmayacaksınız' dediğini ifade etti. Bu işin sonu nereye varacak? Önlem alınması için daha kaçımızın darp edilmesi, öldürülmesi gerekiyor?” ifadelerine yer verildi.

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