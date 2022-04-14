Bodrum Mumcular Barajı’nda tarihi doluluk oranı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kurumaya yüz tutan Mumcular Barajı'nda su seviyesi son yağışlarla birlikte son 40 yılın rekorunu kırdı. Barajda su seviyesi normalin üzerine çıkınca kapaklar açıldı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine 19 kilometre uzaklıktaki ilçeye kullanma suyu temin eden Mumcular Barajı'nda geçtiğimiz yıl susuzluk oranında tarihi rekor kırılmış, su seviyesi 1,5 metreye kadar düşmüştü. Suların çekilmesi ile 1950'li yıllarda yapılan tarihi köprü ve kiremit fabrikası gün ışığına çıkmıştı.

BARAJIN DOLMASI İLÇENİN BİRKAÇ YILINI KURTARDI

Bu yıl bölgenin yoğun yağış almasının ardından barajdaki su seviyesinin son 40 yılın en üst seviyesine ulaştığı belirtildi. Su seviyesinin aşırı yükselmesi ile mahallenin ve tarlaların su altın kalmaması için kapakların açıldığı belirten çiftçi Musa Uyar (64) “Son birkaç yıldır neredeyse barajın seviyesi 1 metrelere kadar düşmüştü. Bodrum'a kullanma suyu temin eden ve ilçenin en önemli tarım deposu olan Mumcular Ovası'ndaki çiftçilerin barajın dolması ile yüzü güldü. Birkaç yıl su sıkıntısı çekileceğini sanmıyoruz. Çünkü son 40 yıldır barajın ilk kez bu kadar dolduğunu görüyoruz” diye konuştu.

BİR DAMLA SUYA MUHTAÇ KALDIĞIMIZ GÜNLER UZAK DEĞİL

Turizmci Ayşen Demir ise “İlçede DSİ hatlarının sık sık patlaması ile önemli ölçüde kullanma suyu boşa akıyordu. Yaz aylarında nüfusu 2 milyona yaklaşan kentin su temini için farklı çözüm arayışlarını içerisine girildi, susuz turizm olmaz. Bu nedenle barajın doğal yollarla dolmuş olması bizim için bir şans umarım yetkililer bunu yerinde ve olumlu değerlendirir. İklim değişikliğinin konuşulduğu bu günlerde bir damla suya bile muhtaç kaldığımız günler çok uzakta değil” diye konuştu.

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