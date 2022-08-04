Bodrum’daki uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı artıyor
Muğla’nın Bodrum ilçesinde geçtiğimiz hafta ortasında bir yat ve kuru yük gemisine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 gemi personeli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi açıklarında geçtiğimiz hafta Belgor isimli yat ile Afrika kıyılarından geldiği iddia edilen 98 metre uzunluğundaki Ocean Blue isimli kuru yük gemisine yapılan uyuşturucu operasyonu devam ediyor.
Dün adliyeye sevk edilen A.A., Y.T., T.G., B.O., N.B., H.Ö., S.Ş., M.G., N.A., M.A., E.I., S.D., H.A. ve M.C. isimli gemi personelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi, duruşma yaklaşık 14 saat sürdü. Dev uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 18'e yükseldi.
KURU YÜK GEMİSİNE EL KONULDU
Milas ilçesine bağlı Güllük Körfezi ile Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Akbük Mahallesi arasındaki kıyı şeridinde operasyonların zaman zaman devam edildiği denize atılan uyuşturucu için aramaların sürdüğü belirtildi. Belgor isimli 27 metrelik yat ile Ocean Blue isimli kuru yük gemisine el konuldu.