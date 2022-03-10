Çavuşoğlu’ndan 9 ülkenin bakanıyla görüşme
2. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 9 ülkenin bakanıyla yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2. Antalya Diplomasi Forumu öncesinde gerçekleşen Rusya-Türkiye-Ukrayna Üçlü Toplantısı'nın ardından diğer ülkelerin bakanlarıyla görüşme gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu, ikili görüşmelerine Filistin, Nepal Dışişleri Bakanları ve Letonya Savunma Bakanıyla başladı.
Çavuşoğlu'nun görüşmeleri, Bahreyn, Burundi, Venezuela, Liberya Dışişleri Bakanları ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri ile devam etti.
Günün son ikili görüşmesini İtalya Dışişleri Bakanı’yla gerçekleştiren Çavuşoğlu, ardından Katarlı mevkidaşının da katılımıyla bölgesel gelişmeleri ele aldı.
ERDOĞAN ANTALYA'DA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2. Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak üzere akşam saatlerinde Antalya’ya gittiği açıklandı.