CHP’den Binali Yıldırım’ın sözlerine sert tepki

AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın çiftçilere yönelik sözlerine CHP'den sert tepki geldi.

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AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın çiftçilere yönelik, “Ekin kardeşim, ekebildiğiniz kadar ekin. Maliyetler yüksek, mazot yüksek, gübre yüksek, diğer girdiler yüksek nasıl ekelim diye düşünüyorsunuz düşünmeyin” sözlerine CHP'den sert tepki geldi.

“ÇİFTÇİMİZİN AKLI KENDİNE YETER”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Binali Yıldırım'ın sözlerine ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

“Bu sözleri diyen ne maliyet, ne hasılat, ne de kar zarar biliyor. Ne de olsa hayat bunlara hep düşeş. Bakkal dükkanı bile emanet edilmeyecekler, şimdi bir de çıkmış çiftçiye akıl veriyor. Çiftçiye akıl vereceğinize adam gibi işinizi yapın. Çiftçimizin aklı kendine yeter.”

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