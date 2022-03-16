CHP’den Erdoğan’a tepki: Sözünü tutmadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhtar maaşlarının asgari ücrete çıkarılacağı vaadinin lafta kaldığını belirtti.

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Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun, muhtar maaşlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, şu değerlendirmelerde bulundu:

MUHTAR MAAŞLARI AYNI KALDI

*İktidar yine sözünü tutmadı, muhtar maaşları mart ayında da aynı kaldı. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Erdoğan, önce, 19 Ocak'ta, maaşların asgari ücrete yükseltileceğini açıkladı.

* Ancak bir ay sonra yatan şubat ayı maaşlarında, hiçbir değişiklik olmadı. Erdoğan bu kez 8 Mart'ta söz vererek, muhtarları bir kez daha umutlandırdı. Ama mart ayı maaşlarını gören muhtarlarımız, yine hüsrana uğradı.

İKTİDAR SAMİMİ DEĞİL

*Muhtarlarımıza sesleniyoruz: Cumhuriyet Halk Partisi olarak hazırladığımız kanun teklifinde, maaşların 5 bin lira seviyesine yükseltilmesini istedik. Ayrıca muhtarların yetkilerini ve gelirlerini artırmak için birçok temel düzenleme hazırladık.

*Ancak kanun teklifimiz 15 Şubat'ta AK Parti ve MHP milletvekilleri tarafından reddedildi. Görüyoruz ki, muhtarlarımızı sadece bir oy kapısı olarak gören bu iktidar, asla samimi değil. Muhtarlarımızı kandırmaktan, onları oyalamaktan vazgeçin.

İSTESENİZ DE İSTEMESENİZ DE YÜKSELTECEKSİNİZ

*İktidara sesleniyoruz: Siz vaat verip tutmayan bir iktidarsınız. Muhtarlarımızı kandırmaktan, onları oyalamaktan vazgeçin.

*İsteseniz de istemeseniz de muhtarlarımızın maaşlarını yükselteceksiniz. Bu işin takipçisi olacağız ve muhtarlarımızın hakkını teslim etmek için sonuna kadar mücadele edeceğiz.

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