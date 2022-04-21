CHP’li başkan, Erdoğan’la görüştü

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü açıkladı. Görüşmenin dün gerçekleştiğini belirten Seçer, Mersin Metrosu dış finansman onayı ve şehrin sorunlarının çözümüne destek istediğini ifade etti. Seçer, "Her şey Mersin için" vurgusu yaptı.

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CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, dün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü duyurdu.

“UYUM VE İNANÇLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Seçer, “Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün görüşme gerçekleştirerek şehrimizde yaşanan gelişmeleri paylaştım. Mersin Metrosu dış finansman onayı ve şehrimizin sorunlarının çözümüne destek istedim. Daha güzel bir Mersin için uyum ve inançla çalışmaya devam ediyoruz. Her şey Mersin için” dedi.