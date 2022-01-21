CHP’li Nazlıaka: İstanbul Sözleşmesi’nin fesih kararı Danıştay’da tekrar görüşülecek

Danıştay Savcısı Elmas Mucukgil’in İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kararın iptal edilmesi yönündeki görüşlerine ilişkin açıklamada bulunan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Bu karar malumun ilamıdır. Hukuka aykırılık söylemimiz, Danıştay Savcısı tarafından tescillenmiş oldu. Bundan sonraki süreçte İstanbul Sözleşmesi’nin fesih kararı Danıştay 10. Dairesi’nde tekrar görüşülecek" dedi.

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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Danıştay Savcısı Elmas Mucukgil'in İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kararın iptal edilmesi yönündeki görüşüne ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Nazlıaka, Danıştay Savcısı Mucukgil'in, kadının insan hakkını temel alan ‘altın standart’ değerindeki İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı kararı ile çıkılmasının ‘hukuka aykırı’ olduğunu kaydetmesinin çok önemli olduğuna değindi.

Nazlıaka, “Bu karar malumun ilamıdır. Hukuka aykırılık söylemimiz, Danıştay Savcısı tarafından tescillenmiş oldu. Bundan sonraki süreçte İstanbul Sözleşmesi'nin fesih kararı Danıştay 10. Dairesi'nde tekrar görüşülecek. Danıştay 10. Dairesi'ni hukuka uygun hareket etmeye ve Danıştay Savcısı Mucukgil'in kararın iptal edilmesi yönündeki görüşüne uymaya davet ediyoruz” çağrısı yaptı.

İstanbul Sözleşmesi ile ilgili sürece ilişkin hatırlatma yapan Nazlıaka, şunları söyledi:

* AKP Hükümeti'nin sık sık hedef aldığı İstanbul Sözleşmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir gece yarısı kararnamesi ile tek taraflı fesih edildi. Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'ni feshetme yetkisi olmadığını, bu kararın hukuksuz olduğunu belirtilerek, kararın ‘yok hükmünde' olduğunu vurgulamıştık.

* Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak 29 Mart 2021'de, Meclis gurubu olarak da 22 Nisan 2021'de Danıştay'a başvurduk. Hukukun üstünlüğünü savunan bizler, yürütmenin durdurulmasını beklerken 30 Nisan 2021'de Resmi Gazete'de, ikinci bir Cumhurbaşkanı kararı yayımlanarak fesih tarihinin 1 Temmuz 2021 olduğu duyuruldu. Bunun üzerine Danıştay'ı tekrar göreve davet ettik.

* Danıştay ise talimat niteliğindeki ikinci karardan yola çıkarak hukuku askıya aldı! İstanbul seçimlerinin tekrar edilmesine ve referandumda mühürsüz oy pusulalarının kabul edilmesine ‘evet' diyen dönemin Yüksek Seçim Kurulu üyesi, bugünün Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, hukuktan yana tavır almadı.

* Danıştay, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararının yürütmesinin durdurulması talebini reddetti. O gün de söylemiştik, bu karar hukuki değil, siyasidir.

“HUKUK DERSİ VERİLDİ”

Danıştay'ın yürütmeyi durdurma talebinin reddedilmesine ilişkin itirazları reddettiğini hatırlatan Nazlıaka, sözlerine şöyle devam etti:

* Hukukun üstünlüğünü savunan Danıştay Savcısı Elmas Mucukgil, Anayasa'da yasayla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamayacağına ilişkin görüş bildirdi.

* Mucukgil, yasa koyma, değiştirme, kaldırma ve uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulmanın, TBMM'nin görev ve yetkileri arasında olduğuna işaret etti.

* Mucukgil, sözleşmenin feshedilmesine ilişkin verilen Cumhurbaşkanı Kararı'nda hukuka uyarlık bulunmadığını ve kararın iptali gerektiğini ifade etti. Siyasi kararlara rağmen, hukuku savunan insanlar tarih yazıyor.

“KADINLARIN YAŞAM HAKKINA GÖZ DİKMEYİN”

Nazlıaka, şu ifadeleri kullandı:

* Kadınların can simidi olan İstanbul Sözleşmesi'nin fesih kararı da dahil olmak üzere işleyen bütün süreçler siyasidir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti olmasına rağmen, tek adam rejiminin istekleri ile yönetilmektedir. Anayasa yok sayılmaktadır.

* Kadınların yaşama hakkı tek adam tarafından yok sayılmaktadır. Bu ülkede iktidara yakın bazı hukukçular, talimatla hareket etmektedir. Talebimiz çok net, hukuktan yana tavır alın. Kararın hukuka aykırı olduğunu ifade ederek, iptalini isteyen savcının görüşüne uyun.