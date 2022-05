CHP’li vekil seçim startını verdi: Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı yapacağız

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ’da düzenlediği halka açık bir davetle seçim startını verdiğini açıkladı. Erol, "Mesele yalnızca bizim milletvekilliğimiz değil. Tabii ki yerelde bizim milletvekilliğimiz önemli. Ama genel anlamda partimizin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu bu ülkenin Cumhurbaşkanı yapacağız" dedi.

Evren DEMİRDAŞ

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında özel bir otelde partilileriyle bir araya geldi. Seçim çalışmalarına bugün itibariyle başladıklarını belirten Erol, “İdeolojik söylemlerle, ideolojik ayrımcılıklarla oy kullanmaya değil, insanları hizmette gördüğü farklılık üzerinden oy kullanmalarını sağlayacağız” diye kaydetti.

“CHP’NİN BİRİNCİ PARTİ OLMASI İÇİN GAYRET EDECEĞİZ”

Elazığ il örgütünün seçime hazır olduğunu belirten Erol,

“Bu gün anlamlı bir gün. 19 Mayıs, Hem Türkiye, hem Elazığ için anlamlı bir gün. Mustafa Kemal Atatürk'ün emperyalistlere karşı verdiği mücadelenin başlangıç günü.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet emeline asla vazgeçmeden yolundan yürümeye and içmiş insanlarız. İlk hedefimiz, vazgeçilmez, tartışılmaz tek liderimiz olan Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerine her ne pahasına olursa olsun sahip çıkmaktır. Onu başaracağız.

Bugün için önemli bir soru, Türkiye'de erken seçim beklentisi gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi konuşmalarını bir tarafa bırakarak diyoruz ki. Elazığ İl Örgütü seçime hazır.

Biz seçimi beklemeden, seçim tarihi açıklanmadan Elazığ'ın her sokağında, her mahallesinde, her ilçesinde iddiamızı ortaya koyacağız. İnsanlarımızı bilgilendireceğiz, aydınlatacağız ve Elazığ'da Cumhuriyet Halk Partisinin birinci parti olarak çıkmasını sağlamaya gayret edeceğiz” diye konuştu.

“BAŞARACAĞIMIZ YENİ HİKAYELERE İHTİYACIMIZ VAR”

Erol şöyle devam etti:

“Az önce bir arkadaşım 41 yıl aradan sonra seçildi ifadesini kullandı. Benim Elazığ adaylığım açıklandığı zaman kazanamaz diyenleri, mümkün değil diyenleri, Elazığ'da böyle bir şey olmaz diyenleri mahcup etmiştir.

Geldik, sizinle sırt sırta verdik, omuz omuza verdik ve başardık. Şimdi yeni başaracağımız yeni hikâyelere ihtiyacımız var. Bir siyasetçinin rakibi bir başkası değildir. Başarılı bir siyasetçinin rakibi kendisidir. Kendisini aşabilirse, başarılarına yeni başarılar katabilirse başarılıdır.

Ama yalnızca kendi koltuğunu koruyorsa, yalnızca kendi seçimini düşünüyorsa orada bir başarı hikâyesi yoktur. Bizim başarı hikâyemiz ne? Elazığ'dan milletvekili seçilerek kendi koltuğumuzu korumak değil, yanı sıra başka arkadaşlarımızı, 2 milletvekili, 3 milletvekili olarak Ankara'ya gitmek ve TBMM'de Elazığ'ı birden fazla CHP'li milletvekili ile temsil etme başarıdır.

Ben size güveniyorum, size inanıyorum. Bunu hep birlikte başaracağız. Elazığ sokaklarında o heyecanı görüyorum. Elazığ sokaklarında o değişimi görüyorum. Hem yerel anlamda, hem genel anlamda değişikliği görüyorum.

Mesele yalnızca bizim milletvekilliğimiz değil. Tabii ki yerelde bizim milletvekilliğimiz önemli. Ama genel anlamda partimizin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu ülkenin Cumhurbaşkanı yapacağız”

“CUMHURİYET TARİHİNDE BİR İLKTİR”

“Cumhuriyet tarihinde bir yıldan fazla süreden önce bir seçim kampanyasının başlaması ilktir” diyen Erol, şu ifadeleri kullandı:

“Nasıl yöneteceğiz? Hukukun üstünlüğüyle yöneteceğiz. Nasıl yöneteceğiz? Bu ülkenin 84 milyon yurttaşımızın eşit yurttaşlık hakkına saygı duyarak ve anayasal güvence altına alarak yöneteceğiz. Evde işsiz bekleyen gençlerimize nasıl iş veririz diye uğraşacağız. Neyle uğraşacağız? Akşam eve geldiği zaman geçim sıkıntısı yaşayan annenin, babanın o kaygısını kaldıracağız.

Neyle uğraşacağız? Bu ülkede herkes özgürce yaşayacak, devletine güvenecek, ülkesine vatanına güvenecek. Ve her şeyden önce hukukun üstünlüğüne inanacak, güvenecek. Bunları gerçekleştireceğiz.

Önümüzde uzun bir yol var. Belki de Cumhuriyet tarihinde bir yıldan fazla süreden önce bir seçim kampanyasının başlaması ilktir. Genelde seçim kampanyaları 60 günlük süre içerisinde yapılır. Ama bizim, normal tarihinde seçim yapılırsa 13 aylık bir seçim sürecimiz var.

Elazığ'ın 600 bin civarında nüfusu var. 400 bin civarında seçmenimiz var. İl başkanımızla, ilçe başkanlarımızla, il genel meclisi üyelerimizle, belediye meclisi üyelerimizle, yönetim kadrolarımızla, eski il başkanlarımızla, eski belediye başkanlarımızla hep birlikte sırt sırta vereceğiz. Köy köy, ev ev gezeceğiz ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni burada birinci parti çıkaracağız.”

“KILIÇDAROĞLU’NU CUMHURBAŞKANI YAPACAĞIZ”

Millet ittifakının iktidar CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı yapacaklarını belirten Erol,

“Elazığ'da bir değil birden fazla milletvekili seçilmesi ve bir dahaki yerel seçimlerde Elazığ Belediye Başkanlığı'nı almak. Elazığ Belediye Başkanlığı'nı da alacağız. Niye? Bu kentte hizmette farklılığı getireceğiz.

İdeolojik söylemlerle, ideolojik ayrımcılıklarla oy kullanmaya değil, insanları hizmette gördüğü farklılık üzerinden oy kullanmalarını sağlayacağız. Ve bu kentte farklılık yaratacağız.

Elazığ İl Örgütü, yol arkadaşlarım, dava arkadaşlarım biz Türkiye'ye örnek bir il olacağız. İnanın seçim gecesi Türkiye'nin merak ettiği seçim sonucu Elazığ olacak” ifadelerini kullandı.