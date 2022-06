CHP’li vekilden şeker fabrikaları için kamulaştırma uyarısı

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM kürsüsünden, şekerde oynanan oyunları gözler önüne serdi, şeker fabrikalarının derhal yeniden kamulaştırılmasını istedi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında şeker fiyatlarındaki fahiş artışa değindi ve şekerin fiyatının bir yıl içinde 4 buçuk liradan 17 liraya nasıl geldiğini, süreç içinde yaşanan olayları anımsatarak anlattı.

Gürer, konuşmasına şekerde yaşanan soyguna dikkat çekerek başladı.

4 BUÇUK LİRALIK ŞEKER 17 LİRA OLDU

Şeker fiyatlarındaki artışa neden olan soygundan birilerinin rant elde ettiğini kaydeden CHP Milletvekili Gürer, “Bir yıl önce 4,5 lira olan şeker, kamuda 17 liraya, özel sektör şekeri 25 liraya çıkmış durumda. Buradaki olayı herkesin görmesi gerekir” dedi.

HALK ŞEKERİ ALAMAZ HALE DÜŞÜRÜLDÜ

Özelleştirmeyle kamu üzerinde yaratılan baskı sonucu şekerde büyük bir vurgunun piyasasının açıldığını anlatan Gürer, “Geçtiğimiz yıl 400 bin ton stokla şeker üretimine geçildi, fabrikalar da 2 milyon 500 bin ton şeker üretti. Türkiye’nin 2 milyon 900 bin ton şekeri vardı. Yıllık tüketimimiz 2 milyon 700 bin ton yani 200 bin ton fazladan şekeri olan bir ülkeyiz. Ama ne oldu? Mart ayında bunu açıklayan Bakanlık, mayıs ayında 400 bin ton şeker ithalatının kapısını açtı. Açık ve net söylüyorum: Büyük bir vurgun var, büyük bir soygun var. Halk, şeker alamaz hâle düşürüldü ama birileri buradan kesesini dolduruyor” ifadelerini kullandı.

ŞEKERİ KARABORSAYA DÜŞÜRDÜLER

21 ürünün arz açığı olan ülkemizde, şeker için arz açığı olmadığını ancak, oynanan oyunlarla şekerin de ithalat edilecek ürün konusuna getirildiğini söyleyen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Oysa kamunun şekerine yüzde 67 zam geldi. Buradan çiftçi para kazanıyor mu? Eylül ayında kampanya başladı, 1 ton pancarı 420 liradan çiftçiden aldılar, sonra o çiftçiye küspesini yani şeker pancarının posasını fabrikalar 1.100 liradan sattı. Yetmedi, melastan para kazandılar; yetmedi, şekerden para kazandılar; yetmedi, alkolden para kazandılar; doymadılar, şekeri karaborsaya düşürdüler ve bu ülkenin insanına şekeri pahalı yediriyorlar; bu oyunu vatandaşımız görmeli” diye konuştu.

ÖZELLEŞTİRİLEN FABRİKALAR HEMEN KAMULAŞTIRILMALI

Gürer, özelleşen fabrikaların hemen kamulaştırılması gerektiğine de işaret ederek, o fabrikaların kamulaştırılması halinde şekerdeki büyük oyununun biteceğini, aksi takdirde eylül ayında şekerin kilosunun 30 liraya kadar çıkacağını anlattı.

CHP'NİN “ŞEKER VATANDIR, SATILAMAZ” MİTİNGLERİ

2018 yılında şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı CHP olarak mitingler düzenlediklerini anımsatan Niğde Milletvekili Gürer, “Fabrika önlerine gittik, Genel Başkan Yardımcımız Veli Ağbaba ile 30’dan fazla milletvekilimizle fabrika fabrika gezdik, özelleştirmenin yanlışlığını anlattık ama anlaşılmadı. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu miting düzenledi “Şeker vatandır, satılamaz.” dedi, yine dinletemedik” ifadelerini kullandı. Gerçeklerin 4 yıl içinde ortaya çıktığını ancak bugün şekerden mamul her üründe fiyatın arttığını belirten Gürer, dondurmadan tatlıya her ürüne gelen zamlarla vatandaşın et ve süt mamullerinden sonra şekere de erişmesinin zorlaşacağını vurguladı.

ATATÜRK BU ÜLKEYİ YABANCIYA MUHTAÇ ETMEZDİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sık sık alkışlarla kesilen Meclis Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, “Un, şeker, pamuk; 3’ü de stratejik ürün. Yani buğdayın, şeker pancarının, pamuğun ne kadar önemli olduğunu kavrayamayan bir siyasi iktidar var. Mustafa Kemal Atatürk’ün on yılda tarımda yaptıklarını okusalardı, 3 beyaza ne kadar önem verdiğini görürler, bu ülkeyi yabancıya muhtaç etmezler, ülkenin tarımını bitirmezlerdi” değerlendirmesinde bulundu.

AKP’NİN YARATTIĞI TAHRİFATI CHP ORTADAN KALDIRACAK

Yapılan milletvekili seçimlerine de işaret eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Görünen o ki Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı ilk seçimde çiftçinin de, esnafın da, işçinin de, emeklinin de oylarıyla bu ülkeden gidecek, verdiği tahribatı Cumhuriyet Halk Partisi olarak dostlarımızla beraber biz ortadan kaldıracağız” diye konuştu.

