Çocukların karnı zil çalacak

Erdoğan SÜZER

Önümüzdeki pazartesi günü okullar açılacak, 18 milyon çocuk ilk ve orta öğrenime başlayacak. Ancak okul çağındaki çocukların temel besin kaynağı olan süt, peynir ve et gibi temel gıdalarda tehlike çanları çalıyor. Tohum Platformu, başta asgari ücretli aileler olmak üzere yoksul ailelerin okul çağındaki çocuklarına acilen süt desteği verilmesini istedi. Tohum Platformu Kurucusu Mine Ataman, bu yıl geçen yıldan 200 bin ton daha az süt üretildiğini, sütle birlikte peynir ve et üretiminin de azaldığını söyledi. “Okullar açılıyor, ders zili çalıyor. Ancak sadece okul zili çalmıyor, süt üretiminde de tehlike çanları çalıyor” diyen Ataman, “Çocuklar sabah süt içmeden, peynir yemeden okula gidecekler, akşamları yoğurt yiyemeyecekler, et zaten yok” dedi.

ÜRETİCİ DE PERİŞAN

Mine Ataman, et ve sütte yaşanan sıkıntılarda ithalatın önünü açan politikaların büyük etkisi olduğunu da belirtti. Tarım Bakanlığı'nın seçimlerin öncesinde et ve süt fiyatlarındaki artışı frenlemek için önce 150 bin besi hayvanı ithalatına izin verdiğini ifade eden Ataman, “Ancak sonra hızlı bir operasyonla ithalat başvurusu yapan herkese 300 bine kadar, yani neredeyse sınırsız ithalat izni verildi. Ölüm döşeğindeki hayvancılığa bir darbe daha geldi. Kısa vadeli politikalar üreticiyi öldürüyor” diye konuştu.

6 milyon yoksul aileye acil süt desteği

Mine Ataman, okul çağındaki çocukların beslenebilmeleri için en az 6 milyon yoksul aileye okul sütü desteği verilmesi gerektiğini söyledi. Çalışanların yarıya yakınının asgari ücretle ya da asgari ücrete yakın maaşla geçim mücadelesi verdiğini belirten Ataman, “Düşük gelirli ailelerin çocukları beslenemiyor. Bu durum çocuklarda büyüme geriliğine yol açıyor. Sağlıksız ve yetersiz beslenme gelişme çağındaki çocukları tehdit edecek düzeye geldi. Acilen okullarda süt dağıtımına başlanmalı” dedi.