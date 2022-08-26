Süt fiyatı çiftlikte üreticiyi markette vatandaş vurdu

Yılın ilk 7 ayında 1 litre sütün üretim maliyetinde yaşanan yüzde 65.3’lük artışa karşılık üreticide çiğ süt fiyatları yüzde 59.5 oranında artış gördü.

Sayime BAŞÇI

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Yüksek enflasyon ve durdurulamayan maliyet artışları altında üretim yapmaya çalışan çiftçi, çiğ sütte ‘bıçak kemiğe dayandı' mesajı ile yeni bir düzenleme isterken, market fiyatları da katlanarak artıyor. Üretici ve tüketicinin çıkmaza girdiği bu dönemde, Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen tahıl koridoru anlaşması ile bu ay yem maliyetlerinde bir düşüş bekleyen Ulusal Süt Konseyi'nin ise yeni bir fiyat güncellemesine gitmeyeceği tahmin ediliyor.

MALİYETLER GERİ ÇEKİLİYOR

Ocak ayında 4.36 TL olan bir litre sütün üretim maliyeti temmuz ayında 7.21 TL'ye çıkarken, çiğ süt fiyatları ise ocak ayında 4.70 TL, son olarak mayıs ayında yapılan güncelleme ile 7.50 TL olarak uygulamaya konulmuştu. Tüketicinin cebini yakan marketlerde ise bir litre süt temmuzda 20 TL'yi görmüş durumda.

Ulusal Süt Konseyi Başkanı Harun Çallı, maliyetlerde son dönemlerde bir geri çekilme izlediklerine dikkat çekerek, “Haziran ayı ile birlikte başta kesif yem fiyatları olmak üzere yem fiyatlarındaki artış çiğ süt üretim maliyetini 7.40 seviyesine çıkarmış, pariteyi ise 1.12'ye düşürmüştü. Ancak, temmuz ayında hem uluslararası piyasalardaki yem hammadde fiyatlarında hem de içerideki akaryakıt fiyatlarındaki düşüşle birlikte yem fiyatları düşmüş, aynı ay içinde yeni hasatla birlikte kaba yem fiyatlarındaki gevşemeyle maliyet 7.21 seviyesine gerilerken parite de 1.18 noktasına gelmiştir. Konseyimiz son zamanlarda düşüş trendinde olan uluslararası emtia fiyatlarını yakından takip etmektedir” açıklamasını yaptı.

Destek artışı fiyat için önemli

Harun Çallı, devletin prim desteklerine dikkat çekerek, “Destek miktarındaki artış hem üreticimiz hem sanayicimiz hem de nihai ürün fiyatı anlamında tüketicimiz açısından son derece kıymetli” dedi. Çallı, çiğ süt üretim maliyeti içinde yemin payının yüzde 60-70 seviyelerinde olduğunu ve üreticinin kendi yemini üretmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

‘Üret' sözüne güvendi üretti

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, maliyet artışlarını paylaşarak, “Ulusal Süt Konseyi'nin hesabına göre haziran ve temmuz ayı ortalama süt maliyeti 7.30 TL. Üreticinin satış fiyatı ise hâlâ 7.50 TL. ‘Sen yeter ki üret' sözüne güvenerek ürettik ve üreteceğiz. Ama bıçak kemiğe dayandı. Fiyat artmazsa sütü de üreteni de ararız. Çiğ süte acil zam” dedi.