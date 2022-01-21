Çoğunluk ‘Erdoğan’ı onaylamıyor

MetroPoll Araştırma, vatandaşa "Recep Tayyip Erdoğan'ın görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" diye sordu. İşte yanıtlar...

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MetroPoll Araştırma, Türkiye’nin Nabzı Ocak 2022: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Görev Onayı başlıklı araştırmasının sonuçlarını yayınladı.

Araştırmaya katılanlara “Genel olarak düşündüğünüzde Recep Tayyip Erdoğan’ın görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?” sorusu soruldu. Katılımcıların yüzde 54’ü “Hayır, onaylamıyorum”, yüzde 40.7’si “Evet, onaylıyorum” dedi.

“Hayır, onaylamıyorum” diyenlerin “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verdiği yanıtların partilere göre dağılımı şöyle oldu:

İYİ Parti: Yüzde 94.6

Yüzde 94.6 CHP: Yüzde 92.2

Yüzde 92.2 HDP: Yüzde 90.5

Yüzde 90.5 DEVA: Yüzde 71.9

Yüzde 71.9 MHP: Yüzde 26.7

Yüzde 26.7 AKP: Yüzde 3.7

“Evet, onaylıyorum” diyenlerin aynı soruya verdiği yanıtların partilere göre dağılımı ise şöyle oldu:

AKP: Yüzde 93.5

Yüzde 93.5 MHP: Yüzde 72

Yüzde 72 DEVA: Yüzde 21.9

Yüzde 21.9 HDP: Yüzde 6.8

Yüzde 6.8 CHP: Yüzde 5.6

Yüzde 5.6 İYİ Parti: Yüzde 3

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