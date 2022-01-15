Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanlar, Bay Kemal ve yoldaşları için çalmaya çoktan başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çanlar, Bay Kemal ve yoldaşları için çalmaya çoktan başlamıştır. 2023'te kendilerini sandıkta bekleyen akıbetten kurtulamayacaklar" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Aydın Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı.

CHP’ye tepki gösteren Erdoğan, şunları söyledi:

* Milletimizi inim inim inleten tek parti faşizminin ardından Anadolu insanı ilk kez Menderes zamanında güldü. Türkiye hizmetle, eserle, yatırımla ilk kez onun zamanında tanıştı. Yokluk ve yoksulluğun pençesinde kıvranan köylümüz ayağındaki çarığı ilk kez Menderes’le birlikte çıkardı. Demokrasimiz tek parti bakiyesi birçok utancından onun mücadelesi sayesinde kurtuldu.

* Anadolu’yu yolla, elektrikle, traktörle, okulla, tarımla, makineleşmeyle yaygın şekilde tanıştıran da yine rahmetli Menderes’tir. Türkiye’yi ekonomik olarak, siyasal, sosyal, diplomatik olarak çok ileri seviyelere taşımıştır. Milletimiz Menderes’i unutmadığı gibi yalan haberlerle, kışkırtmayla darbeye ortam hazırlayanları da unutmamıştır.

“EY CHP BUNUN BEDELİ ÖDEYECEKSİNİZ”

* Dümbüllü İsmail tiyatrosundan hiçbir farkı olmayan Yassıada mahkemesiyle onu idama götürenleri asla unutmamıştır. Ey CHP, bunun bedelini ama bu dünyada, ama ebedi alemde ödeyeceksiniz. Tarih kitaplarına ve gazete arşivlerine bir bakarsak aslında 60 yılda garp cephesinde değişen hiçbir şeyin olmadığını daha iyi görürüz. Güya Menderes Ardahan’ı ve Kars’ı Ruslara satmak istiyormuş.

* Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın banka hesabında tam 103 milyon lira varmış. Fatin Rüştü Zorlu’nun Avrupa’da bindiği araba altın kaplamaymış. Hasan Polatkan’ın zimmetinde 4 milyon lira çıkmış. CHP’li siyasetçiler 27 Mayıs öncesinde size de çok tanıdık gelen bunlar gibi yüzlerce iftirayı, yalanı adeta milletin üstüne boca ettiler.

* Ne Menderes’in vatan topraklarını satması söz konusuydu, ne sözü edilen siyasetçilerin hesaplarında öyle bir para vardı. Bunların hepsi CHP’nin kuyruklu yalanlarından, utanç verici iftiralarından ibarettir, bugün olduğu gibi. Bunların düsturu mümkün olan en büyük yalanı söylemek, bunu tekrar etmek üzerine kuruludur. Dönemin CHP Genel Başkanı kamu görevlileri üzerinden baskı kurarak devleti işlemez hale getirmek istemiştir.

“CHP’NİN SİYASET TARZI HİÇ DEĞİŞMEDİ”

* Dünya değişti, Türkiye değişti, her şey değişti ama CHP’nin siyaset tarzı hiç değişmedi. Darbeye giden yolun taşlarını döşeyen CHP bugün de Türkiye’nin siyasi iklimini zehirlemeye çalışıyor. Bizzat CHP Genel Başkanı kamu kurumlarına mafyavari baskınlar düzenleyerek devleti felç etmek için canhıraş bir gayret gösteriyor.

* Siyasette kaybettiklerini gördükçe tehdit çıtasını yükselterek milletimizi sindirebileceklerini sanıyorlar. Ancak tüm bu dolapları çevirirken milletimizin, ülkemizin artık değiştiğini, Türkiye’nin artık eski Türkiye olmadığını bir türlü hesap edemiyorlar. 15 Temmuz destanıyla beraber Türkiye’de artık demokrasi dışı tüm yol ve yöntemlerin kapandığını göremiyorlar.

* Popülizm yaparak, tutamayacakları sözleri vererek, halka açıkça yalan söyleyerek iktidar kapısını aralayacaklarını zannediyorlar. Daha yönettikleri belediyelerde vatandaş temel hizmetleri bile alamazken çiftçiye elektriği bedava vermekten bahsediyorlar. Biz de Bay Kemal ve yoldaşlarına diyoruz ki ‘Halep oradaysa arşın da burada’. Madem böyle bir vaadiniz var, gelin bu çılgın projenizi şu an yönettiğiniz büyükşehir belediyelerinde hemen başlatın.

“ÇANLAR BAY KEMAL VE ARKADAŞLARI İÇİN ÇALMAYA ÇOKTAN BAŞLAMIŞTIR”

* Bugün belediye başkanı hanımefendiye söyledim, ‘Elektriği ücretsiz vermeye başladınız mı’ dedim. CHP’ye gönül veren kardeşlerime söyleyin, ipe un sermeyin. 2024’ü de beklemeyin, gelin bu vaadinizi hemen şimdi gerçekleştirin. Elinizden tutan, size engel olan mı var? Yapamazlar, veremezler, meydanlarda söyledikleri diğer tüm namus sözleri gibi bunu da hayata geçiremezler.

* Çünkü bunlarda millete ve ülkeye hizmet gibi dert yok. Bunlarda sadece günü kurtarmanın, kaset kumpasıyla altlarına serilen sıcak koltuklarını korumanın peşindeler. Bunlar tüm ilkelerini çiğneme pahasına siyasi ömürlerini birkaç sene daha uzatmanın derdindeler. Çıkarları uğruna bölücü örgütün siyasi uzantılarına avukatlık yapacak kadar kontrolü kaybettiler.

* Ne yaparsa yapsınlar, çanlar Bay Kemal ve arkadaşları için çalmaya çoktan başlamıştır. 2023’te kendilerini sandıkta bekleyen akıbetten kurtulamayacaklar. Bay Kemal ve yandaşları hem siyasetten hem milletin hafızasından silinip gidecekler. Muhalefetin, medyanın veya diğer çevrelerin bizi kendi dar ve kısır gündemlerine hapsetme tuzağına düşmemeliyiz.

İlginizi Çekebilir 'Erdoğan'ın akıbeti de Menderes gibi olacak diyorlar. Ey CHP…'