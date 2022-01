Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘dijital kurgu’ mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnternetin, sosyal medyanın, yapay zekanın, gerçek hayatın ötesinde paralel bir dünya oluşturma yolunda ilerleyen dijital kurguların etrafımızı kuşattığı bir dönemde kendimiz olarak kalmak ve kendimiz olarak daha üste çıkmak mecburiyetindeyiz. Bunun yolu da maziden atiye kurduğumuz köprüyü hem aslıyla hem de teknolojinin verdiği imkanlarla sınırları giderek genişleyen yorumlarıyla güçlü tutmaktan geçiyor" dedi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ödülleri almaya hak kazanan isimleri tebrik etti.

“NİCE SANATKARIMIZ KÜLTÜR VE SANAT DÜNYAMIZI ZENGİNLEŞTİRİYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

* Dünyada geleneksel sanatların unutulmaya yüz tuttuğu bir çağda yaşayan insan hazineleri listemizin her geçen yıl daha da büyümesi, milletçe bu ulvi gayeye sarılmayı sürdürdüğümüzü gösteriyor.

* Bugün de ülkemizin dört bir yanındaki ustalarımız, sanatçılarımız, hat, ebru, kalem işi, minyatür, çini, oyma, kakma, taş işleme, ahşap işleme, deri işleme gibi sahalarda paha biçilmez eserler çıkartıyor. Bugün de keçe, kispet, yazma, kaval, bağlama, nazar boncuğu üreten ustalara sahibiz.

* Meddahlık, aşıklık, zakirlik geleneğimizi sürdürüyoruz. Yamaklık, çıraklık, kalfalık, ustalık ve üstatlık basamaklarından geçen nice sanatkarımız kültür ve sanat dünyamızı zenginleştiriyor. Türkiye'nin her köyünde, her kasabasında, her ilçesinde, her şehrinde yaşayan insan hazinesi sıfatını hak eden çok kıymetli insanlarımız var.

* Kendi alanlarında hayatlarını vakfederek elde ettikleri beceri ile, ortaya koydukları ürünlerle ülkemize ve dünyaya eşsiz değerler kazandıran, yüreklerinde koca bir aşkı, ellerinde emsalsiz bir mahareti sımsıkı tutan bu sanatkarlarımızı taktir etmek için kelimeler kifayetsiz kalıyor.

* Yaşayan insan hazineleri listemize sürekli yeni ilaveler yapan, ender bilgi ve beceri gerektiren birçok mesleğin ihyasına vesile olacak Somut Olmayan Kültürel Mirasımızın nesilden nesle aktarılmasını sağlayacaktır. Devlet olarak bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmenin gayreti içindeyiz.

“KENDİMİZ OLARAK KALMAK VE KENDİMİZ OLARAK DAHA ÜSTE ÇIKMAK MECBURİYETİNDEYİZ”

* Tarihimizden ilhamını aldığımız yeni bir mimari anlayışını yaygınlaştırmaktan ecdat mirası nice değerimizi ihya etmeye kadar pek çok çalışmayı hayata geçirdik. Demokrasi ve kalkınma hamlemizi önemli ölçüde neticeye ulaştırmanın verdiği güvenle artık eğitimin ve kültürün merkezinde olduğu kadarıyla medeniyetimizin ihyası gayretlerine çok daha fazla odaklanabileceğimiz bir döneme giriyoruz.

* Her ne kadar küresel sağlık ve finans krizi sebebiyle insanların gündeminde ekonomi ilk sırada gibi görünüyorsa da asıl mücadelenin geleceğin hangi kodlarla inşa edileceği konusunda yaşandığını biliyoruz. Bu çerçevede artık hayatımızın dışında kalması kolay kolay mümkün olmayan, dönüşen dijital dünya araçları, siyasetin ve ekonominin üzerinde bir güç olarak karşımıza çıkmaktadır.

* İnternetin, sosyal medyanın, yapay zekanın, gerçek hayatın ötesinde paralel bir dünya oluşturma yolunda ilerleyen dijital kurguların etrafımızı kuşattığı bir dönemde kendimiz olarak kalmak ve kendimiz olarak daha üste çıkmak mecburiyetindeyiz. Bunun yolu da maziden atiye kurduğumuz köprüyü hem aslıyla hem de teknolojinin verdiği imkanlarla sınırları giderek genişleyen yorumlarıyla güçlü tutmaktan geçiyor.

* Çocuklarımıza, gençlerimize ve tüm topluma, bizim dışımızda üretilip dayatılanı değil, kendi kültür ve medeniyet değerlerimizle biçimlendirdiğimiz daha iyilerini sunmakla mükellefiz. Üstelik bu hükümetinden bürokrasisine, siyasetçisinden iş dünyasına herkesi kucaklayan ama herkesin daha üstünde biçimlenen bir ortak bilinci gerektiriyor.

* Her birimiz kendi alanımızda ortaya koyduğumuz gayretle, yenilikçi fikirler ve ürünlerle, eserlerle, çıktılarla bu sürece katkıda bulunacağız ki, arzu ettiğimiz iklimi oluşturabilelim. Türkiye'nin bir süredir verdiği mücadele ülkesi ve milleti ile işte bu seviyeyi yakalama mücadelesidir.

* Son 2 asrını dış saldırılar yanında kendi iç çekişmesiyle, ayrışmalarıyla, hatta kavgalarıyla geçiren bir milleti yeniden ‘bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım' anlayışı etrafında toplamayı başardığımıza inanıyorum. Bu sayede vesayeti yendik, terörün başını ezdik, darbe girişimlerini boşa çıkardık, bölgemizdeki ve dünyadaki itibarımızı artırdık, ülkemizin dört bir yanını eşi benzeri görülmemiş yatırımlarla donattık.

* Bugün de her alanda sahip olduğumuz eşsiz insan hazinesinden aldığımız destek ve şevkle büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz. Dün başardık, bugün de başaracağız. Çünkü biz Türkiye'yiz, biz Türk milletiyiz. Marifet iltifata tabidir sözü, marifetin iltifatla hakkının teslim edilmesine işaret eder.

