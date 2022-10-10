Erdoğan açıkladı: Esnaf için yeni kredi paketi ve öğrencilere ulaşım desteği

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği sağlayacaklarını duyurdu. Erdoğan, konuşmasında, esnaflar için yeni kredi kampanyası başlatılacağını da açıkladı.

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Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda ekonomi başta olmak üzere yurt içindeki ve yurt dışındaki gelişmeler ele alındı.

“CHP'DEKİ TARTIŞMALAR YASAKÇI ZİHNİYETİN TEKRAR PUSUDA BEKLEDİĞİNİ GÖSTERDİ”

Sona eren kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

* “Meclis’te yaptığımız AK Parti Grup toplantısında CHP Genel Başkanı tarafından gündeme getirilen kamuda başörtüsü ve çalışma hakkı konusunda önemli değerlendirmelerde bulunduk, çağrı yaptık.

* 20 yılda yaptığımız düzenlemelerle ülkemizin kanayan yarası olan başörtüsü ve çalışma hakkındaki sorunu çözmüştük. CHP Genel Başkanı’nın bu konuyu gündeme getirmesi üzerine özellikle CHP’deki tartışmalar yasakçı zihniyetin tekrar pusuda beklediğini gösterdi.

* Biz de çözümü anayasal güvence alma teklifinde bulunduk. Meclis’te kabul edilen daha sonra CHP Genel Başkanı’nın AYM’de iptal edilen bir düzenleme vardı. Arkadaşlarımıza aile kurumunu da içeren daha kapsamlı anayasa değişikliği talimatını verdik. Konu Meclis gündemine geldiğinde bu konuda kimin nasıl tutuma gireceğini hep birlikte göreceğiz.

“MUHATAPLARIMIZI İKİLİ TEMELDE DİYALOĞA DAVET ETMESİNİ BEKLİYORUZ”

* Ermenistan Başbakanı sayın Paşinyan’la Prag’ta görüştüğümüz hükümet başkanları arasındaydı. Yaşanan her gelişme Türkiye’nin AB ve Avrupa coğrafyası için kaçınılmaz olduğunu gösteriyor.

* Ülkemizin bölgesel krizler karşısında sergilediği dengeli tavrın muhataplarımızla takdirle karşılandığını gördük. Prag’da da Doğu Akdeniz ve Ege sorunlarını uluslararası hukuk çerçevesinde çözmek istediğimizi söyledik. Muhataplarımızı ikili temelde diyaloğa davet etmesini bekliyoruz.

“ŞAHKULU SULTAN DERGAHI BU TOPRAKLARIN GÖNÜL PINARINDAN BİRİ OLMUŞTUR”

* Cuma günü İstanbul’da Şahkulu Sultan Dergahı’nda ülkemizdeki Alevi-Bektaşi vatandaşlarımız için tarihi adımları da açıkladığımız törene katıldık. Şah Kulu Sultan Dergahı, Orhan Gazi devrinden beri bu toprakların gönül pınarından biri olmuştur. Açılışını yaptığımız 4 ve temelini attığımız 76 cemevi de verdiğimiz müjdelerin tamamlayıcısı hizmet olmuştur.

* Bu topraklar üzerinde yapılmamış eser, hizmet, milletimizin çözülmemiş hiçbir meselesini bırakmamakta kararlıyız. Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini teslim ettik. Hemen çözülebilecek olanları valilik ve belediyelerimiz vasıtasıyla çözdük. Sunulan hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için Kültür ve Turizm Bakanlığımız bünyesinde Alevi Kültür Cemevi Başkanlığı kurma kararı aldık.

* Aynı şekilde cemevi erkan hizmetlerini yürüten Alevi-Bektaş inanç önderlerine bu kurum bünyesinde kadro verilecek. Vakıf mülklerine kira ödemek durumunda kalan Alevi-Bektaşi kurumları buralardan ücretsiz istifade edebilecek. Ülkemizin demokratikleşme reformlarından birini daha hayata geçirmiş oluyoruz.

“RESESYON İHTİMALİYLE TIRMANAN BU SANCILI DÖNEM ELBETTE ÜLKEMİZİ DE ETKİLEMEKTEDİR”

* Küresel ekonomik krizin ve güvenlik tehditlerinin arttığı dönemden geçiyoruz. Salgın, savaş, enerji ve emtia fiyatların yükselişiyle, resesyon ihtimaliyle tırmanan bu sancılı dönem elbette ülkemizi de etkilemektedir. Düzensiz göç akımı, hayat pahalılığına kadar bir dizi sıkıntıyla mücadele ediyoruz. Türkiye uzunca süredir maruz kaldığı saldırı ve tuzakların etkisiyle tedbirleri önceden alabilen kabiliyete sahip bir ülkedir.

* Terörle mücadeledeki tecrübemizle tahkim ettiğimiz güvenlik ve sosyal mimarimiz bölgedeki diğer kaoslara karşı korunaklı hale getirmiştir. Diplomaside çifte standart ve haksızlıklar yeni bölgesel dalgalanmalar karşısında dengeli ve yapıcı politikalar geliştirmemizi sağlıyor. Küresel krizin yıkıcı etkilerini en az düzeye indirmeyi başarabiliyoruz.

“CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK İSTİHDAM RAKAMINA ULAŞMIŞ OLDUK”

* Avrupa başta olmak üzere dünyayı kara kara düşündüren enerji krizine, yenilebilir kaynaklarımızı harekete geçirerek hazırlıklı yakalandık. İstihdam odaklı politikalarımızla resesyon tehlikesinin konuşulduğu dönemde insanımızın aşını, geleceğini güvence altına aldık. Bugün işsizlik oranı açıklandı. Bir önceki aya göre yüzde 9,6’yla tek haneli rakamlara gerilerken istihdam sayımız 31 milyonun üzerine çıktı. Cumhuriyet tarihinin en yüksek istihdam rakamına ulaşmış olduk böylece.

* Son günlerde yaşadığımız sıkıntıların farklı siyasi ve sosyal saiklerle ortaya çıkmasını hatırlatmak istiyorum. Demokrasi, hak ve özgürlükler konusunda ülkemizi getirdiğimiz seviyeyi perçinleyecek gündemi canlı tutuyoruz. Türkiye’nin cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne atıfla sembolleştirdiğimiz 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerliyoruz.

“İLK EVİM İLK İŞYERİM KAMPANYASINA 7,2 MİLYON BAŞVURU YAPILDI”

* İlk başlığımız bir süre önce duyurduğumuz milletimize 500 bin konut, 250 bin arsa, 50 bin iş yeri kazandırma amacını taşıyan İlk Evim İlk İşyerim Kampanyasındaki son gelişmelerle ilgilidir. Sosyal konut projeleri en çok önem verdiğimiz 81 ilimizin tamamında hayata geçirdiğimiz icraatımızdır.

* Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bünyesindeki TOKİ’nin yaptığı hazırlıkların ardından İlk Evim İlk İşyerim müjdesini kamuoyuyla paylaşmıştık. Bu kampanyaya şu ana kadar 7,2 milyon başvuru yapıldı. Bu başvuru sahiplerinden 4,5 milyonu tüm şartları yerine getirerek süreci tamamladı. Başvuruların ay sonuna kadar devam edeceği göz önüne alındığında rakamların devam edeceği açıktır.

* Konutları 500 bine tamamlayacağımızı zaten söylemiştik. İlk etap 250 bin konutumuzu hak sahiplerine teslim edeceğiz. Arsa sayısını da 1 milyona çıkarma kararı aldığımızı duyurmuştuk. 81 ilimizin tamamına yayılan 1 milyon arsa ile hazırlıkları tamamladık. Hangi şehirde, nerede, hangi parselde bu arsalarımızı hazırladık. Arsa yerlerinin yüzde 40 şehir merkezinde yüzde 60’ı ilçede olmak şekilde belirledik.

* Konut amaçlı arsaların 50 bini İstanbul, 100 bin Ankara, 25 bin İzmir, 45 bin Gaziantep, 30 bini Diyarbakır’da olacak şekilde planlandı. Diğer şehirlerimizdeki arsa sayıları arazi uygunluğuna göre tespit edilmektedir.

“25 EKİM’DE 5 BİN KONUTUN TEMELİNİ ATARAK BAŞLIYORUZ”

* Vatandaşlarımız arsa ve konuta aynı anda başvurabilir. Ancak kurada ikisi birden çıkarsa sadece birini tercih edebileceklerdir. Arsa fiyatlarını piyasa bedelinin altında vatandaşa sunmakla kalmayıp, bir an önce evlerini yapabilmelerine destek vereceğiz.

* Müşterek parsellerdeki hak sahipleri çoğunluğu sağladıklarında TOKİ’ye başvurarak burada konut inşa talebinde bulunabilir. Bu parselde zemin artı 4 veya 5 katı geçmeyecektir. Konut amaçlı arsaların ve iş yerlerinin başvuruları bugün itibariyle alınmaya başlandı. Hak sahibi vatandaşlarımız Aralık ayından itibaren alabilecekler. Tapuların tamamının tamamı 2 yıl içinde bitecek.

* Müstakil parseller 192 bin liradan başlayan fiyatlar 1604 liradan başlayan taksitler faizsiz şekilde vatandaşlarımıza dağıtılacaktır. Sosyal konutlarımızın inşasına 25 Ekim’de Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak illerimizdeki 5 bin konutun temelini atarak başlıyoruz.

* Proje kapsamında 50 bin iş yerinin ilk etabının inşasına 28 ilimizde 10 bin iş yerinin temelini atarak başlıyoruz. 50 ila 200 metre karesi arasında değişen 350 bin liradan fiyat 2633 lira taksit, 10 yıla varan vade ile esnaflarımıza sunulacaktır. Sadece bu iş yerlerinin istihdama 100 bin katkısı bekleniyor. Bu kampanya özel sektörün konut yatırımlarını hareketlendirecektir.

* Salgın ve savaş şartlarının önümüze çıkardığı zorlu süreçte de esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz. Kadın girişimci kredisinden 140 bin kadınımız yararlanarak 17 milyar liranın üzerinde kaynak kullanmıştır. Gençlerimiz için girişimci kredilerinden 52 bin kişi 10 milyar liralık kaynağa ulaşarak yararlanmıştır.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ULAŞIM DESTEĞİ

* Ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzakta eğitim-öğretim gören üniversite öğrencilerimize, okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği sağlayacağız.

ESNAFA KREDİ PAKETİ

* Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz. Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz. Genç girişimlerimizin kredi limitini yükseltiyoruz. Halkbank’tan kredi kullanıp da takibe düşen esnaflarımıza 6 aya geri ödemesiz 36 vadeli borcunu tasfiye imkanı sağlıyoruz.

“BEKLENMEDİK KESİNTİLERE KARŞI HAZIRLIĞIMIZI YAPTIK”

* Enerji alanında da önemli adımları attığımız süreçten geçiyoruz. Doğalgaz depolarımızı yüzde 100 doldurarak talepteki muhtemel artışlara ve beklenmedik kesintilere karşı hazırlığımızı yaptık. Azerbaycan’la ülkemizle birlikte Avrupa’nın enerji arz güvenliğinde Tanap’ın kapasitesini 32 milyar metreküpe çıkartacak çalışmalara başladık. Libya ile hidrokarbon anlaşması bu ülkenin kıta sahasında petrol ve türevlerinin çıkartılması alanında yeni işbirliği alanı oluştu.

* Ülkemizin sınır güvenliği, milletimizin huzuru önceliklerimizin en başında yer almaktadır. TSK; Emniyet, Jandarma, sahil güvenlik, istihbarat, diplomatik kanallarımızla 24 saat kesintisiz faaliyet yürütüyoruz. Terör örgütü yöneticilerini nerede bulursak orada imha ediyoruz. Sınır ötesi harekatlarımızı kendi önceliklerimize ve yaptığımız planlara göre yürütüyoruz.”

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