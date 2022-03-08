Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sert tepki: Ey hakim nasıl serbest bırakırsın?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat'ta boşanma aşamasında olduğu eşi Özlem Ağ'ı barışmaya gittiği baba evinde 23 yerinden bıçaklayan zanlı Samet Ağ'ın, 3 ay sonra serbest bırakılmasına sert tepki gösterdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadın muhtarlarla buluştuğu programda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar:

*Kadınlarımızın şiddete maruz bırakılmasını asla kabul edemeyiz. Kadınlara hak ettiği değeri vermek hem inancımızın, kültürümüzün hem de anayasa ve yasalarımızın bize emridir. Hakikat bu iken yakın tarihimizde buna ters düşen birçok hadiseye şahit olduk.

“SONUNA KADAR TAKİP EDECEĞİZ”

*Kadına karşı şiddetle mücadele konusunda yine kadınlardan yana tarafız. Aile içi şiddeti şikayete tabi olmaktan çıkardık, resen takip edilen suçlar arasına aldık. Dün MYK toplantım vardı.

*Tokat’taki Özlem kardeşimizin 23 yerden ahlaksız, adi eşi tarafından bıçaklandığını öğrendim. Dikkat edin 23 yer. Ne yaptılar diye Adalet Bakanlığı’nın da sunumu vardı, sordum.

*Meğerse 3 aydan sonra serbest bırakmışlar adamı. Hemen araştırdık, hamdolsun tekrar bu adi herifi içeri almışlar. Hemen irtibatı kurduk, Tokat milletvekilimiz Özlem hanım takip edecek, ben de takip edeceğim.

*2.5 yaşında da çocuğu var. 23 yerden bıçaklıyor. Ey hakim sen nasıl oluyor da böyle birisini serbest bırakıyorsun. Hakim böyle tasarruf yapıyor, sonra yargıya hakaret. Ne hakareti.

*Sen bu adamı serbest bırakıyorsan bununla ilgili söylenmesi neyse bunu ben sana söylerim. Sonuna kadar da takip edeceğiz, daha bitmedi işimiz.

*Bakanıma da bunu söyledim, bunu yakın takibe alacaksın, beni de bilgilendireceksin, atılması gereken adımı atacağız. Bu hakim de olabilir, savcı da olabilir. Adalet ortada kalmaz, onun için de gereğini yapacağız.

“ŞU KOMİKLİĞE BAKIN…”

* Failin pişmanlık içermeyen davranışları takdiri indirim nedeni olarak kabul edilmeyecektir.

* Failin sadece indirim almaya yönelik duruşmada tutum ve davranışları, şu komikliğe bakın kılık kıyafeti, kravat takması, boyun bükmesi takdiri indirim sebebi olarak dikkate alınmayacaktır.

* Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve eziyet suçlarının kadına karşı işlenmesi nitelikli hal kapsamına alınarak cezaları arttırıyoruz.

* Israrlı şekilde fiziken takip etmek, iletişim araçlarını, üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak fiilleri de artık suç sayılacak.

* Eşe ya da boşanmış olduğu eşe karşı işlenen suçlar katalog suçları arasına alınacak. Vekili olmayan kadınlara talepleri halinde ücretsiz avukat tayin edilecektir.

AYÇİÇEK YAĞI AÇIKLAMASI

*Asıl gücümüz, birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimizdir. Son günlerde bir yağ meselesi çıkardılar. Bizim ayçiçeği, zeytinyağı, böyle bir sorunumuz yok.

*Bunu muhalefet, ülkemizi darda zorda göstermek adına böyle bir kampanyayı yürütüyor. Muhtarlarımdan şunu istiyorum. Mahallenizde marketlerde gerçekten ayçiçek yağı var mı yok mu?

MUHTARLARA ‘AYÇİÇEK YAĞI’ ÇAĞRISI

*Gerekirse sizler İçişleri Bakanlığımız adına bunların depolarını bile takip edip bize ihbar edeceksiniz, bunların gereğini yapacağız. Buralarda birinci derece sorumlu validir, sizler valinin oralardaki eli, ayağısınız.

* Bunlar stokçu, depoluyorlar, rakamları yükseltiyorlar ve raflarda yok diyerek böyle kampanyayı yürütüyorlar.

DOKTORLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA…

*Bir şey daha çıktı. Hastanelerde şöyle, böyle oluyor vs. Hatalarımız olabilir. Bu devasa şehir hastanelerini yapanlar kimdi?

*Adeta ülkemizde şu anda hastanesi olmayan ilimiz, ilçemiz var mı? Bunları bizzat takip eden birisiyim.

* Doktorlar az para aldıkları için ayrılıyorlarmış. Samimi konuşuyorum. Dost acı ama gerçeği söyler.

*Bu hastaneleri inşa eden biziz, doktorları okutan, bu devlet değil mi? Bu devlet sizi okuttu, yetiştirdi, en çok maliyeti yüksek olan da sağlıktır.

*Şimdi az para veriyormuş. Sordum, en az alan 8-9 bin en yüksek 25 bin civarında. Buna rağmen özel sektör çok daha büyük verdiği için kaçıyorlarmış. Açık konuşmayı severim.

* Varsın gidiyorlarsa gitsinler, bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam eder buralarda yola devam ederiz.

*Gerekirse yurt dışından dönmek isteyenleri süratle dahil eder ülkemizi istihdam ederiz.

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