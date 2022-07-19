Çürüyen tesiste 7/24 nöbet

Mersin’in en gözde merkez ilçeleri arasındaki Mezitli’de yıllar önce 37 bin metrekarelik denize sıfır alanda yapılan İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Birliği Eğitim Tesisleri çürümeye terk edildi. Kamunun milyonları akıtılarak yapılıp yıllar önce faaliyetine son verilen tesiste polis 7/24 saat esasına göre nöbet tutuyor.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde denize sıfır olan bir alanda bulunan ve yıllar önce kapatılan İçişleri Bakanlığı Eğitim Tesisleri kederine terk edildi.

Kamunun milyonları dökülerek 37 bin metrekarelik alanda yapılan tesis çürümeye terk edilmesine rağmen polisin 7/24 esasına dayalı nöbet sistemi sürüyor. Tesisin, halkın yararına açılması isteniyor.

YILLARCA EĞİTİM KAMPI OLDU

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Eğitim Birliği Tesisleri, kamu personelinin hizmet içi eğitimlerinin yapılması amacıyla yaklaşık 25 yıl önce yapıldı.

Denize sıfır son derece değerli bir alanda yapılan tesis, ilgili bakanlık ve diğer kamu personelinin eğitiminde kullanıldı.

Valiler, Kaymakamlar veya bakanlık personelleri tesisi hem eğitim, hem de tatil amaçlı kullandı. Ancak, yaklaşık 10 yıldır kapısına kilit vurulan milyonların akıtıldığı tesis çürümeye terk edildi.



YAPILAN BAŞVURULAR SONUÇSUZ KALDI

Kamunun milyonları harcanarak yapılan ve çürümeye terk edilen tesisin yeniden yaşama döndürülmesi için yapılan girişimlerden de bir sonuç alınamadı.

Tesisin sınırlarında yer aldığı Mezitli Belediyesi başta olmak üzere birçok vatandaş ile sivil toplum kuruluşları ilgili bakanlıklara başvurarak sorunu bildirip çözüm yolu bulunması çağrısı yapmalarına rağmen bu güne kadar bir arpa boyu yol alınamadı.

“HALKIN YARARINA KULLANILABİLİR”

Mezitli Belediye Başkanı CHP'li Neşet Tarhan, sorumluluk alanları içinde yer alan İçişleri Bakanlığı Eğitim Mahalli İdareler Birliği Tesisinin çürümeye terk edilmesine karşı tepkisini bir kez daha dile getirdi.

Tesislerin kurtarılması ve yeniden yaşama döndürülmesi konusunda çözüm yolları da öneren Başkan Tarhan, “Tesislerde Ankara ve Adana Büyükşehir Belediyelerinin hisseleri bulunmaktadır. Bu nedenle bu hisseler kamulaştırılarak bedellerinin ödenmesi veya borçlarından mahsup edilmesi ile imar planında ‘Kamu Alanı' olarak görünen parselin tamamının mülkiyeti İçişleri Bakanlığına geçer. Böylece çürümeye terk edilen ve halkın parasıyla yapılan bu tesis halkın yararına kullanılabilir” dedi.

“ÜLKE EKONOMİSİNE KAZANDIRILMALI”

Kentin en güzel noktalarından birinde yer alan çürümeye terk edilen tesisin ülke ekonomisine kazandırılmasına yönelik çalışmalarından bu güne kadar bir sonuç alınmamasına tepki gösteren Başkan Tarhan, zaman geçirilmeden soruna el atılması çağrısında bulundu.

Tarpan, hiçbir eksiği bulunmayan ve kentin en güzel noktalarından birinde her geçen gün daha fazla tahrip olan tesislerin ülke ekonomisine kazandırılması gerektiğine bir kez daha vurgu yaptı.

Çözüm önerisi konusunda hisseleri bulunan Ankara ve Adana Büyükşehir Belediyelerinin Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olduğunun altını çizen Başkan Tarhan,

“Gerekirse bizzat ben gidip tesisisin en uygun şekilde kullanımı ya da kamulaştırılması konusunda aracılık edebilirim. Toplantı salonlarından idari bürolara kadar tam teşekküllü olarak hazır bulunan tesisi çürümekten kurtarabiliriz.

Planda kamu alanı olarak işaretli olan tesisler konusunda yapılan görüşmeler uyarınca Ankara ve Adana Büyükşehir Belediyelerinin hisseleri kamulaştırılır ya da borçlarına karşılık mahsuplaşabilir. Her iki durumda da söz konusu parselin tamamı İçişleri Bakanlığına geçer ve halkın parasıyla yapılan bu tesisler halkın yararına kullanılabilir” açıklamasında bulundu.

“BÖYLESİ BİR DEĞER GÖZ GÖRE GÖRE HEBA OLUYOR”

Bu kadar değerli ve önemli bir yerin görmezden gelinmesine anlam veremediklerine vurgu yapan Başkan Tarhan, şunları söyledi:

“Burası deniz kenarında çok güzel bir alan. Valilik, belediye ve özel idarenin bir ilişkisi söz konusu olup geçmişte böyle kurulmuş. Geçmişte İçişlerine bağlı olaraktan Valiler, Kaymakamlar veya Bakanlık personelleri burayı bir anlamda eğitim kampı olarak değerlendiriyordu. Fakat uzun yıllar önce kapatıldı.

Mersin Milletvekilimiz Lütfi Elvan Bakanlık yaptığı dönemde bunu gündeme getirdik. O zamanki valilerle de çeşitli temaslarımız oldu. Sayın Elvan, Plan Bütçe Komisyonu Başkanı iken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayarak bu konuyu gündeme getirdi.

Ama bugüne kadar bir gelişme olmadı. Elbette Mezitli Belediyesi olarak buranın alınmasına tek başımıza gücümüzün yetmesi mümkün değil. Ama ilçemizde olduğu için böyle çürümüş bir vaziyette kalmasına gönlümüz el vermiyor.

Yakın zamanda kültür merkezi yaptık mesela bize orayı verselerdi bu kadar masraf yapmaya da gerek kalmayacaktı. Atıl durumda olan o güzelim yer de değerlendirilmiş olacaktı. Zamanında çeşitli alanlarda kullanılması için de tekliflerde bulunduk. Ama hiçbir aşama kaydedilemedi. Adeta böylesi bir değer göz göre göre heba ediliyor.”

POLİSTEN 7/24 NÖBET

Öte yandan yıllardır çürümeye terk edilen tesiste polis, 7/24 esasına dayalı nöbet tutuyor. Düzenli bir şekilde tesisin girişinde yer alan kulübede nöbet tutan polisler, içeriye girişe izin vermiyorlar. Havaların aşırı sıcak olduğu bir ortamda polisler klimalı nöbet klübesinde görev yapıyor.

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