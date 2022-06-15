Tadilat yarım kaldı, tarihi konak çürümeye terk edildi

Trabzon Müzesi olarak kullanılan 118 yıllık Kostaki Konağı'nda yapılan tadilat yarım kaldı. Kubbe ve çatı kısmı brandayla kapatılarak konak ve içerisindeki tarihi eserler korunmaya çalışılıyor. Ancak, yağmur sularının konağın iç kısmına zarar verdiği ortaya çıktı.

İsmail AKDUMAN

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Trabzon Müzesi olarak kullanılan tarihi Kostaki Konağı, 31 Ocak 2018'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 7.5 milyon lira bedelle ihale edildi.

Onarım ve çevre düzenleme ihalesini alan şirket 2-3 ay çalıştıktan sonra anlaşmayı feshetti. Ardından yapılan ikinci ihaleyi alan şirket de sözleşme şartlarına uymayınca anlaşma iptal edildi.



Tadilatı yarım bırakılan konağın çatısı ve kubbesi yağmura karşı branda ile kapatılarak korumaya alındı. Konaktan sökülen tahtalar ve bazı tarihi eserler ise bahçeye çıkarılarak branda ile örtüldü.

“BİR TARİH ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ”

CHP Ortahisar İlçe Belediye Meclis Üyesi Cüneyt Zorlu, Kostaki Konağı’nın 1. sınıf tarihi eser olduğunu belirterek,

“Bir sanat şaheseri yapı kaderine terk edilmiş. Çatıda hâlâ branda duruyor. İçerisi de perişan durumda. Bir tarih çürümeye terk edilmiş.

En önemlisi de müze olarak kullanılırken sergilenen sanat eserleri ve tarihi eserler birçok odada istiflenmiş halde tutuluyor. Nem ve yağmur suyu tehlikesi altındaki eserleri bir depo bulup sağlıklı ortama taşıyamadılar.



Şehirde yönetici olup bu sorunu görmeyen tüm AKP’li il, ilçe yöneticilerinin, milletvekillerinin, atanmış Trabzonlu bakanların yetersiz olduklarını söylüyor ve suçluyorum.

Yıllardır bu kepazeliği bizlere yaşatıyorlar. Ben artık içerde depolanan eserlerin başına bir şey geldiğinden endişeliyim. Bir an öce konağın tadilatı tamamlanıp turizme kazandırılmalıdır” diye konuştu.

Öte yandan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, eşi Latife Hanım ve beraberindeki heyet Trabzon'u ilk ziyaretinde bu konakta misafir edilmişlerdi.