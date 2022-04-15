Denizlerde avlanma yasağı başladı! Balık sezonu ne zaman açılacak?

Denizlerde 1 Eylül 2021'de başlayan av sezonu, bugün itibariyle sona erdi. Sezonun son balıklarını tezgahlara ulaştıran balıkçılar ise ağlarda onarım çalışmalarına başladı.

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Denizlerde 1 Eylül 2021'de başlayan av sezonu, 15 Nisan Cuma günü itibariyle sona erdi. Yasak öncesi denize açılan balıkçılar, bu dönem için son kez ağlarını atarak limana yanaştı. Sezonun son balıklarını tezgahlara gönderen balıkçılar, av sezonunun sona ermesiyle birlikte ağlarda onarım çalışmalarına başladı.

BALIK SEZONU NE ZAMAN AÇILIYOR?

1 Eylülde denize açılmayı bekleyen balıkçılar bol ve bereketli bir av sezonu geçirmeyi hedefliyor.

“AĞ FİYATLARI ÇOK ARTTI”

Avlanma döneminde birçok zorluklarla karşılaştıklarını belirten balıkçı Hasan Başaran, “Biz küçük balıkçıyız. Şu anda mayın tehlikesinden dolayı balıkçılık faaliyetimiz yok. Yasak da bizi pek etkilemedi, daha çok büyük balıkçıları etkiledi. Avlanma sezonunda barınak dolu olurdu ama şimdi boş. Hava şartlarından dolayı balıkçılıkla ilgili çok sıkıntı var. Balıkçıların belli başlı sorunlarıysa avlanma yasaklarını uyulmaması. Bunun gibi birçok sıkıntılarımız var. Ağ fiyatları çok arttığı için bizde elimizdeki ağları onarıyoruz” ifadelerini kullandı.

“GELECEK SEZON ÇOK İYİ OLACAK”

Sona eren sezonu değerlendiren Çanakkale ve Tekirdağ Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği Başkanı Naci Karabiber ise şunları kaydetti:

Geçen yıl müsilaj vardı. Bu yıl müsilaj yoktu, deniz kendisini temizledi. Geçen yılki müsilajın etkisini biz bu yıl daha fazla yaşadık. Balıklar Kuzey yönlü göç yapamadı. Balıklar; Kuzey Egeden Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi ve İstanbul’u takip ederek Karadeniz’e giderler, yavrulamak için havyarını atmak için. Müsilaj dolayısıyla geçen yıl balıklar bu doğal döngüsünü tamamlayamadı. Yavrularını bırakamayınca denizde bu yıl balık olmadı. Hiç olmadı desem yeri var. O yüzden biz çok sıkıntı çektik. Daha aralık ve ocak ayında birçok tekne kontak kapattı, limanlara bağladı. Çok gözden kaçan bir detay ama asıl müsilajın etkisini balıkçılık sektörü bu yıl yaşadı. Ama şu anda denizde balıkçılık hareketi çok iyi görünüyor. Denizde olan balıkçı arkadaşlardan duyuyoruz. Marmarada çok bol hamsi yavrusu göründü. Kuzey Egede sardalya ve uskumru yavrusu göründü. Bunlar tabi büyüyecek biz sezona çıkana kadar. İnşallah 2022-2023 sezonu çok iyi olacak gibi görünüyor. Hayırlısı artık, biz hazırlıklarımıza başladık şimdiden.” (DHA)