Devlet Bahçeli’den Sedef Kabaş mesajı

Sedef Kabaş'ın tutuklanması kararının ardından açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı, husumetle pekişmiş anti demokratik ve faşizan sözleri kınıyorum" dedi.

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Katıldığı televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş, savcılıkça ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan tutuklandı.

“ÇARPIKLIK VE ÇÜRÜKLÜKTÜR”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kabaş’ın tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından mesajlar paylaştı. Bahçeli, şunları belirtti:

* Kin ve nefretine yenilmiş, ifade ve düşünce hürriyetini tersten yorumlamış tetikçi bir gazetecinin Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı ağır ve affedilemez hakareti ne demokrasiyle, ne basın ahlakıyla, ne de hukukun evrensel ilkeleriyle bağdaşmayacak bir çarpıklık, bir çürüklüktür.

* Elbette kötü söz bumerang gibidir, eninde sonunda dönüp dolaşıp sahibini bulacak, hatta mahcup ve ahlaken de mahkûm edecektir. Bilhassa bu sözde gazetecinin kelepçe takılmamasına rağmen, takılmış gibi imaj uyandırma gayretkeşliği zelil bir oyun, zillet bir tiyatrodur.

“ANTİ DEMOKRATİK VE FAŞİZAN SÖZLERİ KINIYORUM”

* Demokrasi saygı ve tahammül sistemidir. Bundan nasibini alamayan müfsitlerin üslubu hastalıklı, usulü hayasızlıktır. Anılan gazetecinin tutuklanmasıyla bağımsız ve tarafsız yargı süreci başlamıştır. Herkes yargı kararını sabırla beklemek ve riayet etmek durumundadır.

* Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı, husumetle pekişmiş anti demokratik ve faşizan sözleri kınıyorum. Bu konuyu cepheleşme malzemesi yapmak için sıraya giren çevrelerin hesap hatası yapmaktan ve yanlışa ortak olmaktan kaçınmalarını hassaten tavsiye ediyorum.

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