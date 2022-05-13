DP’li Neslihan Çevik: Yakında Venezuela olacağız

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Neslihan Çevik, "Enflasyonda yakında Venezuela’yı yakalayacağız" dedi.

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Cem YILDIRIM / ANKARA

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Neslihan Çevik, SÖZCÜ WEB TV'ye konuştu. Çevik, “Enflasyonda yakında Venezuela'yı yakalayacağız” diyerek, şunları söyledi:

– Hızlı bir şekilde Venezuela olma yolunda ilerliyoruz. Halen Zimbabve, Venezuela, Suriye ve Lübnan ile de aynı gruptayız. Türkiye'de konut fiyatları bir yılda yüzde 120 arttı. Üretim, teknoloji, kaliteli insan gücü yetiştirme gibi kalkınmanın ana alanlarına yatırım yapamayan iktidar, yine müteahhitleri zengin etme peşinde.

ENFLASYON ARTIYOR

– Çiğ süt fiyatı son 5 ayda yüzde 134 arttı, konut fiyatlarında ise ortalama yüzde 120 artış var. TÜİK yüzde 69.97, bağımsız kuruluşlar ise yüzde 156 oranında enflasyon açıkladı. Hangi rakamı dikkate alırsanız alın, Türkiye enflasyon liginin şampiyonu Venezuela olma yolunda ilerliyor. Uluslararası kıyaslamalara baktığımızda da, Türkiye’nin Zimbabve, Venezuela, Suriye ve Lübnan gibi ülkelerle aynı grupta olduğunu üzülerek görüyoruz.

FIRSAT KAÇTI

– İçeride ağır zamlarla, ekonomik krizlerle boğuşurken dışarıda da durum çok farklı değil. Üretim, teknoloji, kaliteli insan gücü yetiştirme gibi kalkınmanın ana alanlarına yatırım yapamayan ve buralarda ciddi fırsatları kaçırmış olan iktidar, şimdi yeni finansal kaynakları dışarıda, Suudi Arabistan Birleşik Emirlikler ve Mısır gibi ülkelerde arıyor.

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