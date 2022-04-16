Ege Bölgesi için ‘toz taşınımı’ uyarısı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce Ege Bölgesi için Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı uyarısında bulunuldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce yapılan açıklamada, yarın Ege Bölgesi’nde toz taşınımı beklendiği kaydedildi.

Yetkililer; toz taşınımı nedeniyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. (DHA)

İlginizi Çekebilir Meteorolojiden Marmara için 'toz taşınımı' uyarısı