Ege Bölgesi için ‘toz taşınımı’ uyarısı
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce Ege Bölgesi için Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce yapılan açıklamada, yarın Ege Bölgesi’nde toz taşınımı beklendiği kaydedildi.
Yetkililer; toz taşınımı nedeniyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. (DHA)