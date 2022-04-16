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Ege Bölgesi için ‘toz taşınımı’ uyarısı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce Ege Bölgesi için Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı uyarısında bulunuldu.

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Ege Bölgesi için ‘toz taşınımı’ uyarısı

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce yapılan açıklamada, yarın Ege Bölgesi’nde toz taşınımı beklendiği kaydedildi.

Yetkililer; toz taşınımı nedeniyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. (DHA)

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