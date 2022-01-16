Ege Denizi’nde 5.3’lük deprem
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nin kuzeyinde 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD, Ege Denizi’nin kuzeyinde Gökçeada açıklarında 14.48’de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi tarafından ise depremin büyüklüğü 5.6 olarak ölçüldü.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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