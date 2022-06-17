Emekli astsubaylar, Türk bayraklarıyla İzmir Marşı’nı söyleyerek yürüdü

Göreve başlangıç dereceleri, makam ve görev tazminatı, emekli maaşı bağlama oranlarını protesto eden Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Eskişehir Şube üyeleri, ellerinde Türk bayraklarıyla İzmir Marşı'nı söyleyerek yürüdü.

Kemal ATLAN

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Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Platformu Eskişehir Şubesi, göreve başlangıç dereceleri, makam ve görev tazminatı, emekli maaşı bağlama oranlarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

“10 YIL ÖNCE VERİLEN SÖZLER TUTULMADI”

Köprübaşı Adalar’da toplanan emekli astsubaylar, yürüyüş öncesinde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına emekli astsubayların eşleri ve yakınları da katılırken bazı vatandaşlar asker kepi taktı.

Türkiye Emekli Astsubaylar Eskişehir Şubesi adına konuşan Sami Tamam, göreve başlangıç derecelerinin lisans mezunları için sekizinci derece birinci kademeden, ön lisans mezunlarının ise dokuzuncu derece ikinci kademeden başlaması için 10 yıl önce söz verildiğini, çalışmaların devam ettiğinin söylendiğini açıkladı.

“ARTIK SÖZ DEĞİL İCRAAT İSTİYORUZ”

4 yıl önce 8 Haziran 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından hayırlı olsun dendiğini ancak geçen süre içerisinde halen verilen sözlerin yerine getirilmediğini ifade eden Tamam şunları söyledi:

* Bunca geçen yıla rağmen sorunlarımıza duyarsız kaldılar. Bu durum, gönüllerimizi incitmekte ve aidat duygumuza zarar vermektedir. TSK emekçileri sadece yarbay ve üst subaylardan ibaret değildir.

* Siyasileri sadece şehit merasimimizde değil yıllarca birikmiş sorunlarımızın çözümünde de yanımızda görmek istiyoruz. Sorunlarımızı somut ve çözüm odaklı muhatap alacak hükümet ve Milli Savunma Bakanlığı yetkilisi bulamıyoruz. Artık söz değil icraat istiyoruz. Sadece şehit merasimlerimizde değil sorunlarımızda da yanımızda görmek istiyoruz.

İZMİR MARŞI İLE YÜRÜDÜLER

Basın açıklamasının ardından emekli astsubaylar ellerinde Türk bayrakları ile İzmir Marşı’nı söyleyerek yürüdü.

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