Erdoğan’ın katıldığı köprü açılışında erzak izdihamı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın katıldığı 1915 Çanakkale Köprüsü açılışında vatandaşa erzak dağıtımı yapıldığı ve izdiham oluştuğu ortaya çıktı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu açılış törenine katılarak halka seslenmişti. Törenden izdiham görüntüleri ortaya çıktı.

ERZAK İZDİHAMI

Erdoğan'ın “Tek Devlet! Tek Bayrak! Tek Millet!” şeklindeki yeminini okuduğu ve vatandaşın sözleri tekrar ettiği dakikalarda, kalabalığın arasında erzak dağıtıldığı ortaya çıktı. Gelecek Partisi Akçaabat İlçe Başkanı Okan Koç, görüntüleri “Çanakkale'de köprü açılışında bedava makarna erzak kavgası” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan görüntüde vatandaşın bir çuvalın içindeki erzakları almaya çalışırken izdiham oluşturduğu görüldü.

“PAHALI MI?” DİYE SORMUŞTU

Törendeki konuşmasında Erdoğan, 200 liralık geçiş ücretinden bahsederken vatandaşa “Pahalı mı?” diye sormuştu. Vatandaşların bir bölümünün “Pahalı” diye karşılık vermesi dikkat çekmişti.

İlginizi Çekebilir 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılmasıyla feribot seferindeki değişiklik tepki çekti

İlginizi Çekebilir 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti belli oldu