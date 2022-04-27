Fatih Terim’e hakarete bir ceza daha

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim ile ailesine hakaret ettiği iddia edilen ve bin 940 lira adli para cezasına çarptırılan Anıl Sözer, bu kez de 37 bin 500 lira tazminat ödeyecek.

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Galatasaray’ın eski teknik direktörü Fatih Terim, kızı Buse Terim Bahçekapılı ve damadı Volkan Bahçekapılı'ya sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dosyada ‘hakaret' suçundan bin 940 liraya mahkum edilen Anıl Sözer, Terim ailesi tarafından açılan tazminat davasında da mahkum edildi.

Ceza davasının ardından avukatları Candaş Gürol aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Terim ve ailesi, bu kez Anıl Sözer’e 60 bin liralık manevi tazminat davası açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, Terim ve ailesini temsilen avukatları Candaş Gürol hazır bulundu. Duruşmaya katılmayan davalı Anıl Sözer'i ise avukatı temsil etti.

“İBRET OLMASI İÇİN”

Duruşmada beyanda bulunan Terim ailesinin avukatı Candaş Gürol, “Anıl Sözer'in müvekkiller için sarf ettiği sözler son derece ağırdır, kişilik haklarının ihlalidir. Tanınmış kişilere bu şekilde hakaretlerin engellenmesi adına ibret olması için de davamızın kabulüne karar verilmesini istiyorum” dedi. Davalı Anıl Sözer’in avukatı ise davanın reddedilmesini mahkemeden talep etti.

37 BİN 500 LİRA TAZMİNAT

Kararını açıklayan mahkeme, Fatih Terim için 7 bin 500 lira, kızı Buse Terim Bahçekapılı ile damadı Volkan Bahçekapılı için de, 15'er bin lira olmak üzere toplam 37 bin 500 lira manevi tazminatın davalı Anıl Sözer'den faiziyle birlikte tahsil edilmesine karar verdi.

(İHA)

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