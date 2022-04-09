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Genç kızı parkta tekme ve yumruklarla dövdüler

Bursa'da, kimliği belirsiz 2 kızın, parkta tartıştıkları genç kızı tekme ve yumruklarla darp etme anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

Yayınlanma: 12:47 - 09 Nisan 2022 Güncellenme:
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Olay, İnegöl ilçesi Yunus Emre Mahallesi Kanarya Caddesinde bulunan parkta meydana geldi.

Kimliği belirsiz 2 genç kız, bilinmeyen nedenle tartıştıkları kıza tekme ve yumruklarla saldırdı.

Aldığı darbelerle yere düşen genç kıza, uzun süre vurmaya devam eden kızları parktan biri durdurdu.

Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. Polis, görüntüdeki kişileri bulmak için çalışma başlattı. (DHA)

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