Gezi yıldönümünde gözaltına alınan 170 kişiden 166’sı serbest kaldı
İstanbul’da Gezi Parkı eylemlerinin 9’uncu yıl dönümü gösterilerine katılan 170 kişi dün gözaltına alındı. Göstericilerden 166’sı serbest kalırken, 4 kişinin işlemlerin ardından adliyeye gönderileceği belirtildi.
Beyoğlu'ndaki Gezi Parkı'nda 2013'teki eylemlerin 9'uncu yıldönümünde gösteri düzenlendi. Polis ekiplerinin Gezi Parkı ve Taksim Meydanı'ndaki tedbirleri sebebiyle, Taksim Dayanışması öncülüğündeki gurup Pera'da toplandı.
Atılan sloganlar ve Gezi Parkı eylemlerinde hayatını kaybedenlerin isimlerinin okunmasının arından, grup Taksim Meydanı'na doğru yürümek istedi. İstiklal Caddesi'ne çıkan sokakları tutan polis gruba biber gazıyla müdahale etti, 170 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan göstericilerden 166'sı işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Dört göstericinin ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderileceği belirtildi.