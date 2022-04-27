Göç İdaresi Başkanı Ünlü: Suriyelilere bayrama özel izin yok

Bayramda Suriye'ye gidip geri gelmeyen mültecilerin oranının geçen yıla göre azaldığına dikkat çeken Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü, "Bundan sonra bayrama has böyle gidip, geri gelmelere izin verilmemesi yönünde karar alındı" dedi.

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Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü, Suriyelilere bayram izninin geçmiş yıllarda da tartışılan konu olduğunu hatırlatarak, 2016 yılından itibaren güvenliği sağlanan bölgelere Suriyelilerin geri dönme talebinde bulunmaya başladıklarına dikkat çekti.

Sığınmacının; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı kendi ülkesi dışında koruma arayan kişi olduğunu ve uluslararası hukuk kapsamında sığınmacının tehdit altında olduğu ülkesine geri dönemeyeceğini belirten Ünlü, şunları söyledi:

150 BİN KİŞİ ORADA KALDI

“Şimdiye kadar Suriyelilere bayram izni verilmesinin temel nedeni bu bölgelerdeki güvenlik ve kamusal altyapı hizmetlerini yerinde görmelerini sağlamaktı. Yani oradaki hizmetlerin değerlendirilmesi, huzurun, istikrarın sağlandığını, temel kamusal hizmetlerin bulunduğu bir ortam olduğunun görülmesini sağlamaktı.

2016-2017-2018 yıllarında bayramlarda gidenlerden de önemli oranda insan geri dönmedi, o bölgelerde kaldılar. Bu yaklaşık 150 bin civarında bir rakamdır 2016 yılından bu yana.

Suriye’de yaptığımız faaliyetler, kamusal alt yapıya yönelik çalışmaların yeterince duyulması; güvenli bir ortam algısının yerleştiğini düşündüğümüz için, geçen yıldan sonra gidenlerin daha çok bayram iznine gidip gelme amacını taşıdığını değerlendirdiğimiz için bundan sonra bayrama has böyle gidip, geri gelme amacıyla gitmeye izin verilmemesi yönünde bir karar alındı.

Ancak cenaze gibi insani mülahazalar kapsamındaki kişilere kısıtlı süreli giriş-çıkış izni verilebilecek. Ülkemizden Suriye’ye gönüllü geri dönüş yapmak isteyenlere ise sınır kapılarında her türlü destek ve imkan sağlanmakta. Kişi eğer geri dönmemek üzere Suriye’ye gönüllü gidiyor ise bayramda, bayram sürecinde, bayramdan önceki ve sonraki süreçlerde de geçerli, bunda bir kısıtlama yok.”

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