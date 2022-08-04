Hastaneyle ilgili durumu rektör ve başhekim dururken AKP İl Başkanı yaptı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Yeni Nesih Hastanesi’nde hekimler, 7 aydır hastanenin yetişkin acil servis dışında tam anlamıyla hizmet vermediğini öne sürmüştü. Hastanenin durumuyla ilgili açıklamayı rektör ve başhekimin yerine AKP İl Başkanının yapması dikkat çekti.

Latif SANSÜR

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7 ay önce açılışı yapılan, ancak tam anlamıyla hizmete girmeyen ADÜ Araştırma ve Uygulama hastanesinde görev yapan hekimler, geçtiğimiz günlerde SÖZCÜ'ye yaptıkları açıklamada hastanede ciddi bir yatak sıkıntısının yaşandığını, ameliyatların ötelendiği ve yoğun bakım hastalarının başka hastanelere sevk edildiğini öne sürmüştü.

Hekimler yaptıkları açıklamada, “Cumhurbaşkanı'nın Aydın ziyaretinde açılışını yapacağı binalar arasında sokulması için hummalı bir çalışmayla Yeni Nesil Hastane'nin altında sadece erişkin acil servis taşındı. Açılıştan sonra ise hastane unutuldu. 249'u servis, 41'i yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 290 yatak kapasiteli hastane çürümeye terk edildi” dedi.

REKTÖR VE BAŞHEKİM DURURKEN AÇIKLAMAYI AKP İL BAŞKANI YAPTI

AKP Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, partilileriyle birlikte Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Ocak'ta açılışını yaptığı ‘ADÜ Yeni Nesil Hastane' olarak adlandırılan ek hizmet binasını gezdikten sonra yaptığı açıklama ile iddialara yanıt verdi. Hastanenin durumuyla ilgili açıklamayı, ADÜ Rektörü Osman Selçuk Aldemir veya Hastane Başhekimi Gülnur Taşçı Bozbaş dururken AKP İl Başkanının kalabalık bir ekiple yapması, dikkat çekti.

HEKİMLERİN SÖYLEDİKLERİNİ DOĞRULADI

Hekimlerin iddialarını doğrulayan Özmen, hizmete girmeyen 300'ün üzerindeki yatağın, önümüzdeki günlerde yapılacak olan personel alımlarından sonra hizmete gireceğini söyledi.

Özmen, “Cumhurbaşkanımızın açılışını yaptıktan sonra bu güne kadar 40 bin hastaya Acil Servis hizmeti verildi. 3 bin hasta Anjiyo hizmeti aldı. Ayniyat deposu büyütülerek taşındı. Hepsi teşrif edilmiş olan, 300'ün üzerindeki hastamıza hizmet verecek odalar da önümüzdeki günlerde yapılacak olan personel alımlarıyla hizmete geçecek” diyerek hekimleri doğruladı.

REKTÖR, “ÜNİVERSİTEDE SİYASET YAPILMASINA ASLA İZİN VERMEM DEMİŞTİ”

AKP İl Başkanı ve beraberindeki partililerin Yeni Nesil Hastane binasını gezmesi, kapının önünde topluca açıklama yapması, ADÜ Rektörü Osman Selçuk Aldemir'in geçmişte söyledikleri ve yaptıklarını hatırlattı.

2020 – 2021 öğretim yılı öncesi CHP'li Kuşadası Belediyesi'nin ilçedeki Fakültelerde okumak üzere gelen öğrencileri bilgilendirmek için kurduğu standı tekmeleyerek parçalayan Rektör Aldemir, “Üniversite'de siyaset yapılmasına asla müsaade etmem” demişti.

Bu açıklamanın üzerinden daha birkaç ay geçmeden cumartesi günü tatil olmasına rağmen, üniversitelerde ÜniAK’ın çalışmalarını takip eden AKP Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı ve Üniversiteler Başkanı Enes Kaşkaş, Üniversiteler Başkan Yardımcısı Ege Bölge Koordinatörü Fatih Ulutaş, AKP Aydın Gençlik Kolları İl Başkanı Ali Demir, Aydın ÜNİAK İl Başkanı Cemal Koyuncu ve öğrencileri makamında kabul ederek objektiflere poz vermişti.

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