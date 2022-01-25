İBB kar bilançosunu açıkladı: 55 bin ton tuz, 45 bin kişilik yardım

İBB, İstanbul'da pazartesi akşamı etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan yolları açtı, sorumluluk alanı dışındaki yolların açılmasına da destek oldu. 55 bin tonun üzerinde tuzun kullanıldığı çalışmalarda ana yollarda mahsur kalan 48 bin kişiye su, çay ve çorba ikram edildi.

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İstanbul'da 24 Ocak pazartesi 15.00'den itibaren şiddetini artıran kar yağışı, çoğunlukla Avrupa Yakası'nda etkisini gösterdi. Yoğun tipi nedeniyle sürücülerin görüş mesafesi perdelendi. 8 saatte bir metrekareye düşen kar yağışı, 60 kilogram oldu. Kar kalınlığı yer yer 80-100 santimetreye ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), dört gündür devam eden karla mücadele çerçevesinde 55 bin ton civarında tuz ve 21 ton civarında solüsyon kullandı.

SORUMLULUK ALANI DIŞINDA DA ÇALIŞTI

Şehrin batı ilçelerinde etkili olan tipide kapanan D100 karayolunu ulaşıma açan İBB, sorumluluk alanı dışındaki TEM, Basın Ekspres ve ana arter olmayan yolların açılmasında da görev yaptı. Ekipler Arnavutköy’e küreme, dozer, iş makinası desteği verdi. İBB ekipleri ayrıca yolda bırakılan araçlar nedeniyle kapanan Hadımköy yolunun açılması çalışmalarına devam ediyor.

18.00’A DİKKAT

Etkili yağışının bugün 18.00'den itibaren yer yer etkili olacak şekilde yeniden başlayacağı tahmin ediliyor. İBB, 7 bin 421 personel, bin 582 araç ve iş makinasıyla elverişsiz hava koşullarına karşı mücadelesini sürdürecek.

48 BİN KİŞİYE İKRAM YAPILDI

İBB, son 2 günde 11 mobil büfe ile İstanbul genelinde karla mücadele çalışmalarına katılan 42 bin 570 personel ve 30 bin vatandaşa kumanya dağıttı. Yine mobil büfeler vasıtasıyla ana yollarda mahsur kalan 48 bin vatandaşlara su, çay ve çorba ikramı yapıldı. İBB'nin 21 sosyal tesisinde de yolda kalan ve sokakta yaşayan tüm vatandaşlara ücretsiz çorba ve su ikramı yapılıyor.

550 KİŞİ İBB'YE MİSAFİR

İBB, sokakta yaşayan vatandaşların çetin kış koşullarından etkilenmemesi için 550 kişiyi misafir ediyor. Erkekler için Esenyurt'ta bulunan bakım merkezi, kadınlar için de Kayışdağı'ndaki misafirhane hizmet vermeye başladı. Bu merkezlerde giyim, hijyen, ilaç desteği veriliyor

CAN DOSTLARI UNUTULMADI

İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, havaların soğumasıyla şehrin ücra noktalarında yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanlarına desteğini sürdürüyor. Haftalık 500 noktada, günlük 2 ton besleyici değeri yüksek kuru mama dağıtımı gerçekleştiriyor.

TOPLU ULAŞIMDA SON DURUM

Metro seferlerinin 02.00, metrobüs seferlerinin ise aralıksız gece boyu süreceği toplu ulaşımdaki güncel durum şu şekilde:

-Metro İstanbul: Dün gece saat 02.00'ye kadar seferleri uzatılarak sürekli tedbir sürüşleri ve temizleme çalışmaları yapılan raylı sistem hatlarında, bu sabah itibari ile seferler tüm hatlarda normal seyrediyor. T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda, dün gece yaşanan arıza giderildi. Seferler 5 dakikalık aralıklarla yapılıyor. Metro hatlarında seferler bugün de gece saat 02.00'ye kadar uzatıldı. Saat 00.00 itibarıyla; M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro ile F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarında seferler 30 dakika aralıklarla yapılacak.

-Şehir Hatları: Şehir Hatları Vapurları'nda an itibariyle yaşanan bir sefer aksaması bulunmuyor ve seferler normal seyrinde yapılıyor.

-İETT: 955 ek sefer konulan İETT hatlarında, an itibari ile 5 bin 240 araçla, 15 bin 572 sefer gerçekleştirildi. Metrobüs aralıksız seferlerine devam edecek.

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