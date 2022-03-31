Abone Ol

İlk sahur ne zaman? Sahura ne zaman kalkılacak?

Ramazan ayı, kalkılacak ilk sahur ile başlayacak. Diyanet tarafından yayınlanan Ramazan imsakiyesi ile sahur, imsak ve iftar vakitleri öğrenilebiliyor. İlk sahur 1 Nisan gecesini 2 Nisan'a bağlayan gece gerçekleşecek. Türkiye'de ilk sahur Ardahan'da, ilk iftar ise Hakkari'de yapılacak.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İlk sahur ne zaman? Sahura ne zaman kalkılacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre 2022 Ramazan ayının başlangıcına çok kısa bir süre kaldı ve sahura kalkılacağı gün ve ilk oruç tarihi merak konusu oldu. İşte Diyanet İmsakiye 2022 takvimi…

İLK SAHUR, İLK ORUÇ NE ZAMAN?

1 Nisan gecesini 2 Nisan’a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak. ve 2 Nisan’da ilk oruç tutulacak.

İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ

İSTANBUL İMSAK VAKTİ

Hicri TarihMiladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 Ramazan 14432 Nisan 2022 Cumartesi05:1206:3913:1316:4719:3620:58
2 Ramazan 14433 Nisan 2022 Pazar05:1006:3813:1316:4719:3720:59
3 Ramazan 14434 Nisan 2022 Pazartesi05:0806:3613:1216:4819:3821:01
4 Ramazan 14435 Nisan 2022 Salı05:0606:3513:1216:4819:3921:02
5 Ramazan 14436 Nisan 2022 Çarşamba05:0406:3313:1216:4819:4021:03

ANKARA İMSAK VAKTİ

Hicri TarihMiladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 Ramazan 14432 Nisan 2022 Cumartesi04:5906:2512:5716:3119:2020:40
2 Ramazan 14433 Nisan 2022 Pazar04:5706:2312:5716:3219:2120:41
3 Ramazan 14434 Nisan 2022 Pazartesi04:5506:2212:5716:3219:2220:43
4 Ramazan 14435 Nisan 2022 Salı04:5306:2012:5616:3219:2320:44
5 Ramazan 14436 Nisan 2022 Çarşamba04:5106:1812:5616:3319:2420:45

İZMİR İMSAK VAKTİ

Hicri TarihMiladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 Ramazan 14432 Nisan 2022 Cumartesi05:2506:4813:2016:5419:4221:00
2 Ramazan 14433 Nisan 2022 Pazar05:2306:4713:2016:5419:4321:01
3 Ramazan 14434 Nisan 2022 Pazartesi05:2106:4513:2016:5419:4421:02
4 Ramazan 14435 Nisan 2022 Salı05:2006:4413:1916:5519:4521:03
5 Ramazan 14436 Nisan 2022 Çarşamba05:1806:4213:1916:5519:4621:05

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 27 Nisan'da idrak edilecek.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Ankara Ardahan Çarşamba Cumartesi Diyanet Güneş Hakkâri istanbul Kadir gecesi oruç pazar Pazartesi Ramazan salı Türkiye