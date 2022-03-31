İlk sahur ne zaman? Sahura ne zaman kalkılacak?

Ramazan ayı, kalkılacak ilk sahur ile başlayacak. Diyanet tarafından yayınlanan Ramazan imsakiyesi ile sahur, imsak ve iftar vakitleri öğrenilebiliyor. İlk sahur 1 Nisan gecesini 2 Nisan'a bağlayan gece gerçekleşecek. Türkiye'de ilk sahur Ardahan'da, ilk iftar ise Hakkari'de yapılacak.

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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre 2022 Ramazan ayının başlangıcına çok kısa bir süre kaldı ve sahura kalkılacağı gün ve ilk oruç tarihi merak konusu oldu. İşte Diyanet İmsakiye 2022 takvimi…

İLK SAHUR, İLK ORUÇ NE ZAMAN?

1 Nisan gecesini 2 Nisan’a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak. ve 2 Nisan’da ilk oruç tutulacak.

İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ

İSTANBUL İMSAK VAKTİ

Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 Ramazan 1443 2 Nisan 2022 Cumartesi 05:12 06:39 13:13 16:47 19:36 20:58 2 Ramazan 1443 3 Nisan 2022 Pazar 05:10 06:38 13:13 16:47 19:37 20:59 3 Ramazan 1443 4 Nisan 2022 Pazartesi 05:08 06:36 13:12 16:48 19:38 21:01 4 Ramazan 1443 5 Nisan 2022 Salı 05:06 06:35 13:12 16:48 19:39 21:02 5 Ramazan 1443 6 Nisan 2022 Çarşamba 05:04 06:33 13:12 16:48 19:40 21:03

ANKARA İMSAK VAKTİ

Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 Ramazan 1443 2 Nisan 2022 Cumartesi 04:59 06:25 12:57 16:31 19:20 20:40 2 Ramazan 1443 3 Nisan 2022 Pazar 04:57 06:23 12:57 16:32 19:21 20:41 3 Ramazan 1443 4 Nisan 2022 Pazartesi 04:55 06:22 12:57 16:32 19:22 20:43 4 Ramazan 1443 5 Nisan 2022 Salı 04:53 06:20 12:56 16:32 19:23 20:44 5 Ramazan 1443 6 Nisan 2022 Çarşamba 04:51 06:18 12:56 16:33 19:24 20:45

İZMİR İMSAK VAKTİ

Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 Ramazan 1443 2 Nisan 2022 Cumartesi 05:25 06:48 13:20 16:54 19:42 21:00 2 Ramazan 1443 3 Nisan 2022 Pazar 05:23 06:47 13:20 16:54 19:43 21:01 3 Ramazan 1443 4 Nisan 2022 Pazartesi 05:21 06:45 13:20 16:54 19:44 21:02 4 Ramazan 1443 5 Nisan 2022 Salı 05:20 06:44 13:19 16:55 19:45 21:03 5 Ramazan 1443 6 Nisan 2022 Çarşamba 05:18 06:42 13:19 16:55 19:46 21:05

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 27 Nisan'da idrak edilecek.