İSKİ’den ‘atık su tüneli inşa edilmiyor’ iddialarına yanıt

İSKİ’nin 2018 yılından bu yana atıksu tüneli inşa etmediği iddiası yalanlandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İSKİ, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, kurumun 2018 yılından bugüne atıksu tüneli inşa etmediği iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada iddiaların gerçek dışı olduğu belirtilerek “İSKİ, 2019 Haziran ayından itibaren İstavroz, Ambarlı ve Ataköy atıksu tünelleri ile Haliç, Unkapanı, Kadıköy Dinlenç ve Bülbüldere-Çavuşdere yağmursuyu tünellerinde toplamda 25 kilometrelik bir metrajda çalışmalarını yürütmüştür. 2019'dan bugüne 8 kilometre atıksu ve 7 kilometre yağmursuyu tüneli inşa edilmiştir. 10 kilometrelik tünel inşaatlarına ise tüm hızıyla devam edilmektedir” denildi.

“FAALİYET RAPORUNDAKİ UZUNLUKLAR TAMAMLANAN PROJELER”

Açıklamada, iddialara dayanak olarak gösterilen İSKİ'nin faaliyet raporlarında yer alan atıksu tünel uzunluklarının tamamlanan ve işletme halindekilere ait olduğu ifade edilerek “Basına ve sosyal medya hesaplarına yansıyan durum, çalışma yapılmadığını değil çalışmaların devam ettiğini göstermektedir. Yerin metrelerce altında devam eden bu çalışmaların tamamlanması yapısı gereği zaman almaktadır” denildi.

BOĞAZA ATIK SU GİRİ SONA ERDİ

İSKİ'nin 4 Ağustos 2022'de açılışını gerçekleştirdiği İstavroz Atıksu Tüneli ile İstanbul Boğazı'na kontrolsüz atıksu girişini sona erdirdiği vurgulandı.

İnşaat çalışmaları devam eden Ambarlı ve Ataköy atıksu tünelleri ile Küçükçekmece Atıksu Ön Arıtma Tesisi'ne aktarılan atıksuların, Ambarlı ve Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ne aktarılacağı ve ön arıtmaya tabi tutulan atıksuların ileri biyolojik olarak arıtılacağı kaydedildi.

İlginizi Çekebilir İmamoğlu'ndan partilere 'İSKİ' çağrısı!