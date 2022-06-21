İstanbul ve Adana’da IŞİD operasyonu: 4 gözaltı
İstanbul ve Adana’da terör örgütü IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon, İstanbul TEM (Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü) ekiplerince gerçekleştirildi. IŞİD'e yönelik çalışma yapan polis ekipleri bazı şüphelileri belirledi.
Yapılan araştırmaların ardından İstanbul ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ve TEM operasyon timinin de yer aldığı baskında 4 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.