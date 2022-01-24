İstanbul yol durumu: Hangi yollar kapatıldı, trafik durumu nasıl?

Kar yağışı etkisi altına giren İstanbul'da yol durumu yola çıkanların ve çıkacak olanların merak konusu oldu. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeni ile kapanan D-100 Karayolu Ankara-İstanbul istikameti kontrollü olarak yeniden açıldı. Trakya istikametinden İstanbul'a araç girişlerinin durdurulduğu Valilik tarafından açıklandı. İstanbul yol durumu, İBB trafik yoğunluk haritası ile takip edilebiliyor.

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Türkiye’nin birçok noktasında trafiğin durmasına neden olan kar yağışı etkisini devam ediyor. Uçuşların ertelenmesinin ardından bazı bölgelerde yolların da kapatıldığı duyuruldu.

HANGİ YOLLAR KAPATILDI

Dün akşam 17.00 sıralarında yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeni ile D-100 Karayolu Bolu Dağı Tüneli mevki Ankara-İstanbul istikameti kapatılmıştı. Sabah 06.00 sıralarında Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması ile D-100 Karayolu kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir” açıklamasını yaptı.

Vali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Kıymetli Sürücüler, İkinci bir duyuruya kadar; Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir. Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur.” dedi.

İSTANBUL YOL DURUMU: İBB YOĞUNLUK HARİTASI

İSTANBUL’DA TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTIYOR

Hem Avrupa hem de Anadolu yakasında etkisi arttıran kar yağışı nedeniyle art arda uyarılar geldi.

Yoğun kar yağışı başlama beklentisi nedeniyle İstanbul'da trafikte yoğunluk artıyor . İBB trafik veri sistemine göre, saat 17:00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 67'e çıktı.